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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Календар магнітних бур на 2021 рік

Магнітні бурі можуть сильно впливати на наше самопочуття. Тривають вони зазвичай від кількох годин до кількох днів.

магнітні бурі

Цей період особливо позначається на стані метеозалежних людей, а також осіб із груп ризику. Сюди входять люди похилого віку, діти та вагітні жінки. Погано почуватися може навіть повністю здорова людина. Найпоширенішими симптомами є головний біль, підвищення тиску та втома.

Факти ICTV підготували календар магнітних бур на 2021 рік, щоб ви могли заздалегідь підготуватися до можливого погіршення самопочуття.

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Чого не можна робити під час магнітних бур

  • засмагати в період активного сонця (12.00-16.00);
  • фізично або психологічно навантажувати організм;
  • вживати багато алкогольних напоїв та палити;
  • споживати важку та жирну їжу;
  • виснажувати організм дієтами;
  • недостатньо спати.

Календар магнітних бур на 2021 рік

Січень:

  • 1-9 січня астрологи прогнозують доволі потужні магнітні бурі;
  • 12-18 січня – середня потужність магнітних потоків;
  • 24-31 січня – бурі середньої інтенсивності.

Лютий:

  • 9 та 15 лютого будуть сильні магнітні бурі;
  • 8, 10 та 22 лютого – середні бурі;
  • 7 та 27 лютого – незначні магнітні коливання.

Березень:

  • з 20 до 22 березня очікується потужний магнітний спалах;
  • 13 та 28 березня – бурі помірної інтенсивності.

Квітень:

  • 2-4 квітня – потужні магнітні потоки;
  • 8-12 квітня – слабкі бурі;
  • 21 квітня – магнітна буря середньої потужності.

Травень:

  • 3 травня – сильна магнітна буря;
  • 11-26 травня – можуть спостерігатися середні та слабкі магнітні коливання.

2021 рік за східним календарем

У східному календарі йдеться, що 2021 рік – це рік металевого Бика. За прогнозами, він буде спокійним та успішним. Плідна праця принесе фінансовий добробут, проте для кардинальних змін потрібно буде проявити наполегливість.

Адже головна риса цієї тварини – впертість. Читайте детальніше про прикмети та прогнози на рік Бика 2021 на Фактах ICTV.

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