Криклій прокоментував протести моряків проти реформи підтвердження кваліфікації

Міністерство інфраструктури не планує скасовувати реформу системи дипломування моряків, незважаючи на протести.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив на своїй сторінці в Facebook у відповідь на вимоги з боку мітингувальників, які пролунали під час протестів проти корупції в сфері дипломування моряків 25 січня.

– Підтвердження стажу за записом у послужний книзі моряка – це не реформа, а перерозподіл корупційних потоків від інспекції до крюїнгу. Тому що запис легко підробити, немає реєстрів, що дають змогу верифікувати таку інформацію, – наголосив міністр.

Криклій також заявив, що з повагою ставиться до конституційного права на протест, якщо на нього справді виходять моряки.

За словами міністра, Мінінфраструктури бачить реформу системи дипломування моряків такою:

– ліквідація корумпованої інспекції;

– впровадження автоматизованої системи тестування моряків без участі людини-екзаменатора;

– CES (загальноприйнята у світі система тестування моряків) як основа тестової системи;

– повноцінна робота електронного кабінету моряка.

Міністр також зазначив, що рішення про ліквідацію інспекції дипломування моряків оскаржують у суді за позовом колишнього співробітника.

В Одесі моряки перекрили трасу на Київ

В Одесі 25 січня моряки вийшли на акцію протесту проти корупції у сфері дипломування працівників морського транспорту. Вони перекрили трасу сполученням Одеса-Київ.

За словами моряків, кожні п’ять років вони повинні оновлювати сертифікати або підвищувати кваліфікацію, але самостійно скласти тести нереально, і доводиться давати хабар від $3 до $8 тис. Інакше їх не пустять на рейс.

Моряки виступають за відставку міністра інфраструктури України Владислава Криклія, а також виконувача обов’язків голови Держслужби морського та річкового транспорту України Андрія Глазкова.