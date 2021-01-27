У новому оновленні месенджера Telegram для пристроїв операційної системи IOS з’явилася нова функція. Відтепер у Telegram можна синхронізувати історію листувань з інших платформ, до прикладу з WhatsApp.

Також серед оновлених можливостей:

регулювання гучності для кожного учасника відеодзвінка окремо;

окрім видалення повідомлень і чатів, користувачі зможуть для всіх видаляти створені ними групи або секретні діалоги;

нещодавно зареєстрованих на платформі друзів можна буде привітати стікером;

У США хочуть видалити Telegram

У США вимагають у компанії Google видалити месенджер Telegram з магазину додатків. Ініціативою займається організація Coalition for a Safer Web разом з колишнім послом США в Марокко Марком Гінзбергом.

Також вони подали в суд на компанію Apple з аналогічною вимогою.