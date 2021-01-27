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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Telegram анонсував функцію перенесення листування з інших платформ

У новому оновленні месенджера Telegram для пристроїв операційної системи IOS з’явилася нова функція. Відтепер у Telegram можна синхронізувати історію листувань з інших платформ, до прикладу з WhatsApp.

Telegram

Також серед оновлених можливостей:

  • регулювання гучності для кожного учасника відеодзвінка окремо;
  • окрім видалення повідомлень і чатів, користувачі зможуть для всіх видаляти створені ними групи або секретні діалоги;
  • нещодавно зареєстрованих на платформі друзів можна буде привітати стікером;
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У США хочуть видалити Telegram

У США вимагають у компанії Google видалити месенджер Telegram з магазину додатків. Ініціативою займається організація Coalition for a Safer Web разом з колишнім послом США в Марокко Марком Гінзбергом.

Також вони подали в суд на компанію Apple з аналогічною вимогою.

Фото: Dreamstime

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