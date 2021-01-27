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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

У Китаї беруть анальні мазки на визначення Covid-19

У Пекіні місцеві лікарі почали тестувати на коронавірус жителів міста за допомогою анальних мазків.

У Китаї беруть анальні мазки на визначення Covid-19

Таким способом тестують людей, які мають більше ризиків захворіти на Covid-19. Минулого тижня мазки з анального каналу взяли у жителів кварталів з підтвердженими випадками коронавірусу.

Старший медик лікарні в Пекіні Юань Лі Тунцзен стверджує, що анальний мазок може підвищити рівень виявлення інфікованих Covid-19 людей, адже сліди вірусу затримуються в анусі довше, ніж в дихальних шляхах.

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Щоб зібрати зразки нуклеїнових кислот, спеціальний тампон потрібно вставити приблизно на 2-3 см в пряму кишку та кілька разів повернути. Процедура займає близько 10 секунд. Люди вже висловлюють невдоволення після проведення процедури.

У Китаї такий метод на визначення вірусу в організмі практикують з 2020 року.  Але лікарі зазначили, що мазки з анального отвору не використовуватимуться так масштабно, як інші методи тестувань, оскільки цей метод незручний.

Станом на 27 січня у Китаї захворіло 100 тис. людей з початку пандемії. Від ускладнень, які спричинив коронавірус, померли 4 811 людей.

Тести на коронавірус

Україна отримала від міжнародного фонду ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу. Обладнання для діагностики придбали у Китаї, США, Німеччині, Великій Британії, Франції, Канаді.

Детальніше про тести на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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