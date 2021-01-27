Україна та ще 85 країн не зможуть отримати широкий доступ до вакцини від Covid-19 до 2023 року.
Про це повідомили в дослідженні аналітичного підрозділу видання The Economist. За підрахунками аналітиків, найпізніший доступ до вакцини разом з Україною отримають країни, здебільшого розташовані на Африканському континенті.
– У країнах, що розвиваються, широкого охоплення (вакцинація всього населення країни) щепленнями не вдасться досягти до 2023 року, якщо це взагалі відбудеться, – зазначили аналітики.
Прогнози аналітиків ґрунтуються на угодах про постачання, обмеженості виробництва, невпевненості у вакцинах, кількості населення та доступності медичних працівників. Аналітики коригують дані з урахуванням конкретних умов на місцях.
На початку 2021 року вакцини від компаній Pfizer і BioNTech, Moderna та AstraZeneca масово впроваджуватимуться в країнах Європи, США, Сінгапурі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Гонконзі. Очікується, що широка вакцинація відбудеться там до кінця 2021 року.
Деякі країни із середнім доходом і більшість країн із низьким доходом покладатимуться на COVAX — ініціативу ВООЗ, спрямовану на забезпечення 6 млрд доз вакцини для найбідніших країн.
За даними The Economist, перші 2 млрд передадуть у 2021 році здебільшого працівникам охорони здоров’я.
– Однак поставки від COVAX можуть надходити повільно, особливо якщо є затримки у виробництві та доставці в багатші країни. Тоді переносять терміни доставки для бідніших країн, — додали аналітики.
Вакцина від Covid-19 в Україні
В Україні у 2021-2022 роках лише 50% населення матиме змогу вакцинуватися від Covid-19 безкоштовно в рамках національного плану.
За словами Дениса Шмигаля, вакцинація стартує у лютому. Україна незабаром отримає 1 млн доз, а також 200 тис. штук від COVAX у рамках першого етапу постачання.
В Україні безкоштовна вакцинація проходитиме у п’ять етапів.