Україна та ще 85 країн не зможуть отримати широкий доступ до вакцини від Covid-19 до 2023 року.

Про це повідомили в дослідженні аналітичного підрозділу видання The Economist. За підрахунками аналітиків, найпізніший доступ до вакцини разом з Україною отримають країни, здебільшого розташовані на Африканському континенті.

– У країнах, що розвиваються, широкого охоплення (вакцинація всього населення країни) щепленнями не вдасться досягти до 2023 року, якщо це взагалі відбудеться, – зазначили аналітики.

Прогнози аналітиків ґрунтуються на угодах про постачання, обмеженості виробництва, невпевненості у вакцинах, кількості населення та доступності медичних працівників. Аналітики коригують дані з урахуванням конкретних умов на місцях.

На початку 2021 року вакцини від компаній Pfizer і BioNTech, Moderna та AstraZeneca масово впроваджуватимуться в країнах Європи, США, Сінгапурі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Гонконзі. Очікується, що широка вакцинація відбудеться там до кінця 2021 року.

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Деякі країни із середнім доходом і більшість країн із низьким доходом покладатимуться на COVAX — ініціативу ВООЗ, спрямовану на забезпечення 6 млрд доз вакцини для найбідніших країн.

За даними The Economist, перші 2 млрд передадуть у 2021 році здебільшого працівникам охорони здоров’я.

– Однак поставки від COVAX можуть надходити повільно, особливо якщо є затримки у виробництві та доставці в багатші країни. Тоді переносять терміни доставки для бідніших країн, — додали аналітики.

Вакцина від Covid-19 в Україні

В Україні у 2021-2022 роках лише 50% населення матиме змогу вакцинуватися від Covid-19 безкоштовно в рамках національного плану.

За словами Дениса Шмигаля, вакцинація стартує у лютому. Україна незабаром отримає 1 млн доз, а також 200 тис. штук від COVAX у рамках першого етапу постачання.

В Україні безкоштовна вакцинація проходитиме у п’ять етапів.