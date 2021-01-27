Компанія Microsoft за підсумками кварталу отримала виручку понад $40 млрд і чистий прибуток, що перевищує $15 млрд.

Про це свідчить звіт компанії, у якому з жовтня до грудня 2020 року компанія збільшила виручку на 17% квартал до кварталу, вона становила $43,1 млрд. Водночас чистий прибуток за квартал зріс на 33% – до $15,46 млрд.

Рекордну виручку вдалося отримати завдяки попиту на “хмарні” послуги (включно з сервісом відеоконференцій Teams) і відеоігри в період пандемії Covid-19.

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Виручка підрозділу Intelligent Cloud (розумна хмара), до якого входить хмарний сервіс Azure і бізнес з випуску програмного забезпечення для серверів, минулого кварталу збільшилась на 23% і перевищила $14,6 млрд. Експерти оцінювали показник у $13,77 млрд.

Підрозділ Productivity and Business Processes, який, зокрема, розробляє пакет додатків Office, збільшив виручку на 13% – до $ 13,35 млрд. Аналітики очікували $12,89 млрд.

Виручка бізнесу More Personal Computing (охоплює операційну систему Windows, ігрові приставки Xbox і пристрої Surface) підвищилася на 14% і становить $15,12 млрд за прогнозом в $13,47 млрд. Зокрема доходи від продажу Surface підвищилися на 3%, ігор та консолей – на 40%.

У поточному фінкварталі Microsoft планує отримати виручку в діапазоні $40,35-41,25 млрд (порівняно з $36,9 млрд той самий період роком раніше), в той час, як прогнози експертів складають $38,74 млрд.

Капіталізація Microsoft за останні 12 місяців підскочила на 40,8% і зараз перевищує $1,7 трлн.

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