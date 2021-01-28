Виручка Apple в першому кварталі 2021 фінансового року (закінчився 26 грудня 2020 року) вперше в історії компанії перевищила $100 мільярдів.

Виручка становила рекордні $111,4 мільярда, що на 21% більше порівняно з аналогічним періодом роком раніше. Тоді вона була на рівні $91,8 млрд.

– Цей квартал для Apple був би неможливий без невтомної та інноваційної роботи кожного члена команди Apple в усьому світі, – зазначив генеральний директор Apple Тім Кук.

Чистий прибуток компанії зріс до $28,75 мільярда порівняно з $22,23 мільярда у 2019 році.

Ринкова капіталізація компанії становить $2,4 трильйона.

Виручка Microsoft

Компанія Microsoft за підсумками кварталу отримала виручку понад $40 млрд і чистий прибуток, що перевищує $15 млрд.

Рекордну виручку вдалося отримати завдяки попиту на “хмарні” послуги (включно з сервісом відеоконференцій Teams) і відеоігри в період пандемії Covid-19.

Джерело: Apple