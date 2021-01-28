Компанія підприємця Ілона Маска Tesla Motors стала вперше прибутковою у 2020 році.

Виробник електромобілів заробив $721 млн. Водночас акції компанії впали у четвертому кварталі, бо очікувався більший прибуток, ніж Tesla змогла отримати.

– Минулий рік став для Tesla революційним, – заявили у компанії.

У попередні квартали акції зростали завдяки збільшенню обсягів виробництва та поставок компанії. 2019 рік був збитковим для Tesla на $862 млн. Водночас у 2020 році прибуток компанії зріс на 28% до $31,5 млрд.

Представники підприємства вважають, що 2021 рік буде дуже важливим через нарощення обсягів виробництва на заводі в Китаї та початок випуску автівок у Німеччині та штаті Техас.

Крім того, Tesla у 2020 році продала 499 550 електромобілів. Гендиректор компанії Ілон Маск розраховував, що за рік продадуть 500 тис. електрокарів. Але за рік компанія виробила 509 737 електромобілів.

Акції Tesla в Україні

В Україні дозволили обіг акцій шести великих міжнародних компаній: Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft, Visa і Advanced Micro Devices.

У країні також допустили до обігу інвестпаї біржового фонду Invesco QQQ Trust SM.

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Джерело: AFP