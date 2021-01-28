4,66 млрд користувачів інтернету: статистика 2021

За 2020 рік кількість користувачів інтернету зросла до 59,5% – приблизно 4,66 млрд людей. Смартфонами користуються 5,22 млрд людей – 66,6% від усього населення нашої планети. Глобальне проникнення в інтернет зараз становить 59,5%.

Роль Digital у нашому житті досягла нових висот. Зараз люди проводять більше часу у мережі, ніж будь-коли раніше. За останні п’ять років люди стали проводити в мережі в середньому на півгодини більше.

Дослідження проводила платформа управління соціальними мережами Hootsuite.

У компанії припускають, що цифри можуть бути ще вищими, оскільки через пандемію багато країн не надали актуальної інформації.

– Тривала пандемія коронавірусу суттєво вплинула на дослідження, оскільки багато країн не змогли надати оновлені номери користувачів за останні 12 місяців. Як результат, кількість користувачів мережі, ймовірно, зросла більше ніж на 7%, і ми зможемо побачити виправлені цифри, коли повсякденне життя нормалізується, – заявили у Hootsuite.

У соціальні мережі прийшло майже півмільярда нових користувачів, завдяки чому їхня загальна кількість збільшилася майже до 4,2 млрд.

Діджитал-детокс

За день людина без потреби перевіряє свій телефон приблизно 58 разів, половина з таких перевірок припадає на робочий час. У часи інформаційної епохи влаштувати собі хоча б діджитал-детокс дуже важко.

Але все ж таки експерти радять мінімізувати час проведення за гаджетами для власного здоров’я. Детальніше про те, як позбутися інтернет-залежності, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: DateReportal