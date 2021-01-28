День ангела Олени у 2021 році припадає на 28 січня. У перекладі з грецької ім’я Олена означає сонячний промінь.
Дівчата з таким іменем життєрадісні, добрі та веселі, однак розкритися повністю вони можуть лише близьким людям. Серед негативних рис характеру – нерішучість та мінливість.
Особливо популярним ім’я Олена було серед давньоруської знаті. Зокрема, варто лише згадати образ Олени Прекрасної, який не раз згадувався у різних творах. Заступницею всіх Олен є свята великомучениця Олена, яка, як і її батько, загинула за християнську віру.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Олени в листівках і СМС, щоб ви потішили дорогих вам дівчат і жінок.
СМС-привітання з Днем ангела Олени
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – благословення!
***
Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
***
Нехай під крилами своїми
Оленку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
Привітання у листівках з Днем ангела Олени
Свята у лютому 2021
Останній місяць зими передбачає чимало важливих дат, зокрема церковних. У лютому святкують апостола Тимофія, святителя Микити, Стрітення Господнє тощо.
Дивіться календар церковних свят на лютий 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.