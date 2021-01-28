День ангела Олени у 2021 році припадає на 28 січня. У перекладі з грецької ім’я Олена означає сонячний промінь.

Дівчата з таким іменем життєрадісні, добрі та веселі, однак розкритися повністю вони можуть лише близьким людям. Серед негативних рис характеру – нерішучість та мінливість.

Особливо популярним ім’я Олена було серед давньоруської знаті. Зокрема, варто лише згадати образ Олени Прекрасної, який не раз згадувався у різних творах. Заступницею всіх Олен є свята великомучениця Олена, яка, як і її батько, загинула за християнську віру.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Олени в листівках і СМС, щоб ви потішили дорогих вам дівчат і жінок.

СМС-привітання з Днем ангела Олени

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – благословення!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

***

Нехай під крилами своїми

Оленку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Привітання у листівках з Днем ангела Олени

Свята у лютому 2021

Останній місяць зими передбачає чимало важливих дат, зокрема церковних. У лютому святкують апостола Тимофія, святителя Микити, Стрітення Господнє тощо.

Дивіться календар церковних свят на лютий 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.