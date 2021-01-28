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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

День ангела Олени: значення імені, привітання у віршах і листівках

28 січня 2021 року в Україні святкують День ангела Олени. Святих з цим ім’ям у 2021 році вшановують дев’ять разів, найбільше іменин припадає на літні місяці.

День ангела Олени: значення імені, привітання у віршах і листівках

Олена – символ вічної жіночності. У дорослому віці дівчина виглядає красивою та свіжою, точно так, як і в юності.

Уважна людина завжди може помітити невелику напруженість у поведінці дівчини. Однак при спілкуванні з Оленою не потрібно забувати, що за маскою байдужості часто ховається вразлива душа. Дівчина дуже цінує мир та спокій.

Значення імені Олена

Ім’я Олена з грецької перекладається як обрана та світла. Дівчат з таким ім’ям часто співвідносять з сонячним світлом.

Ім’я Олени також асоціюють з героїнею зі Стародавньої Греції Оленою Спартанською, через яку почалася трагічна Троянська війна.

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У це свято (і не тільки) важливо приділити увагу всім знайомим Оленам. Кажуть, що дівчата з таким ім’ям люблять компліменти, квіти та смакоту. Факти ICTV вже подбали про це і підготували оригінальні привітання з Днем ангела Олени.

Оригінальні привітання з Днем ангела Олени у віршах

Сьогодні, Оленка, для тебе
Сонце сміється у небі
І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті.
І дятел на світанні відстукав привітання,
мишка – шкряботушка посмикала за вушко,
І котик походжає — тобі добра бажає.

***

Наче зіронька у небі, Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Олена, наша люба, завжди радуєте нас.
Побажаємо сьогодні, у святковий для Вас час,
Море радості й кохання, поцілунок – ось для Вас!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі бажаю,
За душу людяну та простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел збагатить натхненням,
А Бог – людським благословенням!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба
Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Олено, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!

Красиві привітання з Днем ангела Олени у листівках

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

День ангела Олени

Церковний календар на лютий

На території України, згідно з церковним календарем на лютий 2021 року, українці відзначатимуть Стрітення Господнє 15 лютого. Це одне зі свят з незмінною датою.

Багатоденних або одноденних постів у лютому не буде. Однак в останній місяць зими багато людей відзначатимуть День ангела.

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