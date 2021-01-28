28 січня 2021 року в Україні святкують День ангела Олени. Святих з цим ім’ям у 2021 році вшановують дев’ять разів, найбільше іменин припадає на літні місяці.

Олена – символ вічної жіночності. У дорослому віці дівчина виглядає красивою та свіжою, точно так, як і в юності.

Уважна людина завжди може помітити невелику напруженість у поведінці дівчини. Однак при спілкуванні з Оленою не потрібно забувати, що за маскою байдужості часто ховається вразлива душа. Дівчина дуже цінує мир та спокій.

Значення імені Олена

Ім’я Олена з грецької перекладається як обрана та світла. Дівчат з таким ім’ям часто співвідносять з сонячним світлом.

Ім’я Олени також асоціюють з героїнею зі Стародавньої Греції Оленою Спартанською, через яку почалася трагічна Троянська війна.

У це свято (і не тільки) важливо приділити увагу всім знайомим Оленам. Кажуть, що дівчата з таким ім’ям люблять компліменти, квіти та смакоту. Факти ICTV вже подбали про це і підготували оригінальні привітання з Днем ангела Олени.

Оригінальні привітання з Днем ангела Олени у віршах

Сьогодні, Оленка, для тебе

Сонце сміється у небі

І ніжно пахнуть квіти, його теплом зігріті.

І дятел на світанні відстукав привітання,

мишка – шкряботушка посмикала за вушко,

І котик походжає — тобі добра бажає.

***

Наче зіронька у небі, Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Олена, наша люба, завжди радуєте нас.

Побажаємо сьогодні, у святковий для Вас час,

Море радості й кохання, поцілунок – ось для Вас!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі бажаю,

За душу людяну та простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел збагатить натхненням,

А Бог – людським благословенням!

***

Хай Оленку нашу ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Олено, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

Красиві привітання з Днем ангела Олени у листівках

Церковний календар на лютий

На території України, згідно з церковним календарем на лютий 2021 року, українці відзначатимуть Стрітення Господнє 15 лютого. Це одне зі свят з незмінною датою.

Багатоденних або одноденних постів у лютому не буде. Однак в останній місяць зими багато людей відзначатимуть День ангела.