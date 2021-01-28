На 28 січня припадає кілька важливих свят – як міжнародних, так і церковних, зокрема багато людей у цей час святкують День ангела. Факти ICTV зібрали найважливіші свята та прикмети на 28 січня 2021 року.
28 січня – яке сьогодні свято
28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних. Мета такого свята – пропагувати приватність та найкращі способи захисту особистої інформації.
Віряни у цей день вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського. Він був першим християнським ченцем і понад 90 років провів без людей. У народі свято називають День Павла або Павлів день.
Іменини 28 січня
У цей день святкують іменини Олена, Павло, Михайло, Юліан, Гавриїл, Прохор.
Прикмети на 28 січня
- Якщо на вулиці ясно – літо буде без опадів, якщо погода вітряна – очікуйте холодів влітку, а якщо йде сніг – літо буде дощовим;
- На дворі зоряна ніч – значить гарно вродить льон;
- Щебечуть снігурі – варто очікувати зміни погоди;
- Якщо зірки на небі яскраві – буде мороз, а навпаки – погода буде теплою.
Що не можна робити 28 січня
- з’ясовувати стосунки;
- зустрічатися з ворогами;
- вагітним не варто позичати комусь щось або навпаки – брати в борг.
Календар свят на лютий 2021
Останній місяць зими має не так багато церковних свят, як його попередники. Найголовніше церковне свято у лютому – Стрітення Господнє, його відзначають 15 лютого.
Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не пропустити важливу дату.