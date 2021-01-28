На 28 січня припадає кілька важливих свят – як міжнародних, так і церковних, зокрема багато людей у цей час святкують День ангела. Факти ICTV зібрали найважливіші свята та прикмети на 28 січня 2021 року.

28 січня – яке сьогодні свято

28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних. Мета такого свята – пропагувати приватність та найкращі способи захисту особистої інформації.

Віряни у цей день вшановують пам’ять преподобного Павла Фівейського. Він був першим християнським ченцем і понад 90 років провів без людей. У народі свято називають День Павла або Павлів день.

Іменини 28 січня

У цей день святкують іменини Олена, Павло, Михайло, Юліан, Гавриїл, Прохор.

Прикмети на 28 січня

Якщо на вулиці ясно – літо буде без опадів, якщо погода вітряна – очікуйте холодів влітку, а якщо йде сніг – літо буде дощовим;

На дворі зоряна ніч – значить гарно вродить льон;

Щебечуть снігурі – варто очікувати зміни погоди;

Якщо зірки на небі яскраві – буде мороз, а навпаки – погода буде теплою.

Що не можна робити 28 січня

з’ясовувати стосунки;

зустрічатися з ворогами;

вагітним не варто позичати комусь щось або навпаки – брати в борг.

Календар свят на лютий 2021

Останній місяць зими має не так багато церковних свят, як його попередники. Найголовніше церковне свято у лютому – Стрітення Господнє, його відзначають 15 лютого.

Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не пропустити важливу дату.