Один із найпопулярніших порносайтів PornHub представив нову рекламну кампанію Sexstainable (Сексуальна стійкість) на підтримку боротьби із кліматичною кризою.

Сайт опублікував еко-ролик від шведського креативного агентства ODD Company, у якому бренд оголосив про запуск нового жанру відеоконтенту для дорослих – інструкцій з мастурбації. На відео моделі закликають глядачів вести екологічний спосіб життя і дають поради, як це зробити.

– Світ стає все гіршим, і це не сексуально – у нас величезна кількість машин, ми вживаємо неправильну їжу, витрачаємо воду і створюємо дуже багато відходів, – сказала одна з моделей у ролику.

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Формат відео називається еко-JOI (Jerk-off instruction), і в них моделі просять задуматися про екологію: натискати на вимикач світла для економії електроенергії, закручувати кран з водою для зменшення її споживання і садити дерева – всі ці дії не тільки допоможуть врятувати природу, а й принесуть еко-усвідомленим користувачам задоволення.

Компанія повідомила, що протягом наступних 30 днів буде жертвувати гроші природоохоронній організації 2030 or Bust. Один перегляд еко-JOI на каналі дорівнює десяти центам, тому що більше людей подивляться ролики, то більше грошей отримають організації.

Крім того, PornHub заблокував мільйони відеозаписів на платформі. Відео будуть недоступними до перевірки, яка розпочалась цього року.

Раніше на сайті розміщувалося понад 14 млн відеозаписів, а 14 грудня цифра зменшилася до 4,7 млн.

Джерело: PornHub