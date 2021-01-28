Оновлення iOS 14: користувачі можуть заборонити стеження

Американська корпорація Apple оголосила про наступне оновлення iOS 14 та нову функцію, яка дасть змогу користувачам забороняти збирання персональної інформації.

До такої інформації належить, зокрема, статистика, яку використовують розробники застосунків у своїх рекламних цілях. Щойно застосунок почне збирати дані про використання інших програм, власник пристрою одразу отримає відповідне сповіщення. Можна буде заборонити або дозволити збір даних.

Цікаво, що така функція вже присутня в iOS 14, але раніше вона мала винятково рекомендаційний характер. У найближчому майбутньому компанія Apple планує зробити такий запобіжний захід обов’язковим. Про це компанія вже попередила розробників.

– Apple вимагає, щоб галузь була чіткою та заздалегідь споживчою, а такі інструменти, як Прозорість відстеження додатків, допоможуть людям контролювати невидимі витоки своїх даних, – прокоментував Гас Хосейн, директор британської організації Privacy International, яка бореться за право на приватність.

Apple та конфіденційність

Корпорація Apple впровадила десятки технологій, які допомагають захистити дані користувачів. Серед них Safari – перший браузер, який за замовчуванням блокував сторонні cookie-файли ще у 2005 році. Згодом в iOS 11 та macOS High Sierra Safari додав інтелектуальне запобігання відстеження.

Джерело: Apple