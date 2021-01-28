Погода на тиждень в Україні з 30 січня 2021 до 31 січня 2021

Погода на вихідні в Україні передбачається з опадами.

У суботу, 30 січня, майже на усій території країни сніжитиме. У західних, північних, південних та центральних областях пройде сніг. Температура повітря вдень становитиме від +2°С до -3°С, вночі – від 0°С до -7°С.

У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів показуватимуть вдень до -2°С, а вночі – до -6°С.

У неділю, 31 січня, на усій території України, окрім двох областей, синоптики прогнозують без опадів.

На Заході, Півночі та Центрі температура повітря вдень опуститься до -6°С, а вночі – до -9°С.

У східних та південних областях стовпчики термометрів показуватимуть вищі позначки. Вдень температура повітря коливатиметься від +7°С до -3°С, а вночі – від +4°С до -4°С.

У Вінницькій та Чернівецькій областях пройде сніг. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до -6°С, а вночі – до -9°С.

Погода на лютий 2021

Погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Мінімальні -9°С можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3°С до +2°С.

Водночас народні синоптики ще у грудні прогнозували, що лютий може бути найхолоднішим місяцем зими, та передбачали морози до -10°С та -14°С.