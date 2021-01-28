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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

В Україні побудують госпіталь на воді на випадок епідемії і стихійних лих

В Україні планують побудувати госпіталь на воді на випадок епідемій, землетрусів та інших стихійних лих. Над створенням працюватимуть Херсонський державний завод Pallada спільно з партнерами з Хорватії.

В Україні побудують госпіталь на воді на випадок епідемії і стихійних лих

Деталі співпраці обговорювалися під час останньої зустрічі керівництва херсонського заводу з Сергієм Фаткулліним, почесним консулом Республіки Хорватія в Україні. Pallada входить до складу державного концерну Укроборонпром.

– Радий тому, що прямі контакти між суднобудівними підприємствами України і Хорватії поглиблюються, адже це не лише додаткові інвестиції для наших підприємств, а й підвищення екологічних та технологічних стандартів, за якими працює, зокрема, херсонський завод Pallada, – коментує на своїй сторінці у Facebook Юрій Гусєв, гендиректор Укроборонпром.

Понад 40 років завод виготовляє плавучі доки для експлуатації в Хорватію та інші країни. Використовується оригінальна технологія: понтон (служить для підтримки на воді важких предметів: кранів, копрів тощо) виготовляють із морського залізобетону, башти – з суднобудівної сталі.

Доки заводу Pallada

Техніка на передовій

Більшість техніки на передовій зараз простоює. Деякі зразки не підлягають ремонту, є ті, які можна відновити. Юрій Гусєв пообіцяв налагодити комунікацію між військовими та Укроборонпромом, яка має прискорити процес модернізації технічної бази. Детальніше про візит очільника Укроборонпрому на передову читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Yuriy Husyev

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