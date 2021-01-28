Наявні вакцини від Covod-19 демонструють меншу ефективність проти південноафриканського штаму коронавірусу, проте вони, як і раніше, дієві.

Про це заявив 27 січня провідний медичний радник президента США Джо Байдена доктор медичних наук Ентоні Фаучі під час брифінгу.

– Якщо ми поглянемо на новий штам із Великої Британії, ми побачимо доволі незначний його вплив на викликані вакциною антитіла, якщо він взагалі є, – зазначив Фаучі.

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За його словами, все стає проблематичнішим, коли йдеться про штам із Південної Африки, оскільки там спостерігається багаторазове скорочення сили впливу на нього антитіл, що з’явилися завдяки вакцинам.

Також Фаучі стверджує, що навіть якщо у кілька разів зменшити ефективність антитіл, які викликає препарат, то вакциновані люди однаково будуть захищені.

– Тому ви чуєте заяви, що насправді вакцини, які ми використовуємо, все ще ефективні, – наголосив Фаучі.

Експерт додав, що у країні спробують розробити нові препарати, щоб запобігти поширенню нових штамів коронавірусу.

Нові штами Covid-19

У США у штаті Міннесота 26 січня підтвердили перший випадок мутованого штаму Covid-19, який виявили у Бразилії.

Науковці зазначили, що новий мутований штам P.1 є дуже заразним і посприяв різкому зростанню кількості випадків коронавірусу у бразильському місті Манаус.

Також у грудні 2020 року в Великій Британії зафіксували нову мутацію коронавірусу. Після цього її почали фіксувати в багатьох країнах світу. Також напередодні стало відомо про південно-африканську мутацію Covid-19.