Xiaomi або Samsung: який телефон краще

Смартфони південнокорейської компанії Samsung вже давно зарекомендували себе на ринку як творці якісної техніки. Довгий час вони були лідерами продажів, проте сьогодні ринок смартфонів розвивається, тому в боротьбу за лідерство вступають інші виробники.
Так, у 2010 році у Samsung з’явився конкурент – китайська компанія Xiaomi. Виробник створює якісні смартфони, які легко можуть позмагатися з моделями Samsung в одній ціновій категорії.
Факти ICTV вирішили з’ясувати, який телефон краще придбати – Samsung або Xiaomi, та порівняли популярні моделі в одній ціновій категорії.
Xiaomi Redmi Note 8T та Samsung A30
Порівняння двох смартфонів у ціновій категорії до 5 тис. гривень.
Основні технічні характеристики пристроїв:
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 8T
|Samsung A30
|Дисплей
|6.3 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2340 пікселів
|6.4 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2340 пікселів
|Оперативна пам’ять
|4 ГБ
|3 ГБ
|Вбудована пам’ять
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Обсяг акумулятора
|4000 мАч
|4000 мАч
|Основна камера
|48 мегапікселів
|16 мегапікселів
|Роздільність фото
|8000 x 6000
|4616 x 3464
|Зйомка 4K-відео
|До 30 кадрів/c
|відсутня
|Селфі-камера
|13 мегапікселів
|16 мегапікселів
|Версія Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Потужність зарядного
|18 Вт
|15 Вт
Під час порівняння цих двох смартфонів можна помітити ключові відмінності Xiaomi Redmi Note 8T від Samsung A30.
З переваг Xiaomi Redmi Note 8T варто виокремити:
- Можливість запису 4K-відео;
- Більше оперативної пам’яті: 4 ГБ проти 3 ГБ;
- Поліпшена основна камера;
- Восьмиядровий процесор Qualcomm Snapdragon 665.
З переваг Samsung A30 викоремимо наступні:
- Super AMOLED екран;
- Підтримка технології Dolby Atmos.
- Режим HDR зйомки;
- Об’єктив з діафрагмою f/2,0.
Ціна Xiaomi Redmi Note 8T – 4 800 гривень.
Ціна SAMSUNG A30 – 4 449 гривень.
Xiaomi Mi Note 10 Lite та Samsung Galaxy A71
Порівняння двох смартфонів у ціновій категорії до 10 тис. гривень.
Основні технічні характеристики пристроїв:
|Смартфон
|Xiaomi Redmi Note 8T
|Samsung Galaxy A71
|Дисплей
|6.47 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2340 пікселів
|6.7 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2400 пікселів
|Оперативна пам’ять
|6 ГБ
|6 ГБ
|Вбудована пам’ять
|128 ГБ
|128 ГБ
|Обсяг акумулятора
|5260 мАч
|4500 мАч
|Основна камера
|64 мегапікселів
|64 мегапікселів
|Роздільність фото
|9248 x 6920
|9000 x 7000
|Зйомка 4K-видео
|До 30 кадрів/c
|До 30 кадрів/c
|Селфі-камера
|16 мегапікселів
|32 мегапікселя
|Версія Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Потужність зарядного
|30 Вт
|25 Вт
Під час порівняння цих двох смартфонів можна помітити ключові відмінності Xiaomi Mi Note 10 Lite від Samsung Galaxy A71.
З переваг Xiaomi Redmi Note 8T варто виокремити такі:
- Місткість акумулятору;
- Потужність акумулятора.
З переваг Samsung Galaxy A71 варто викоремити наступні:
- Підтримка технології Dolby Atmos;
- Наявність слоту для карт пам’яті MicroSD до 512 ГБ;
- Якісна селфі-камера.
Ціна Xiaomi Mi Note 10 Lite – 9 449 гривень.
Ціна Samsung Galaxy A71 – 9 999 гривень.
Xiaomi Mi 10T Pro 8 та Samsung Galaxy S20 FE
Порівняння двох смартфонів у ціновій категорії до 20 тис. гривень.
Основні технічні характеристики пристроїв:
|Смартфон
|Xiaomi Mi 10T Pro 8
|Samsung Galaxy S20 FE
|Дисплей
|6.67 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2400 пікселів
|6.5 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2400 пікселів
|Оперативна пам’ять
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Вбудована пам’ять
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Обсяг акумулятора
|5000 мАч
|4500 мАч
|Основна камера
|108 мегапікселів
|12 мегапікселів
|Розширення фото
|9248 x 6920
|4290 x 2800
|Зйомка 4K-видео
|До 60 кадрів/c
|До 60 кадрів/c
|Селфі-камера
|20 мегапікселів
|32 мегапікселя
|Версія Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Потужність зарядного
|33 Вт
|25 Вт
Під час порівняння цих двох смартфонів можна помітити ключові відмінності Xiaomi Mi 10T Pro 8 від Samsung Galaxy S20 FE.
З переваг флагманського смартфона Xiaomi Mi 10T Pro 8 виокремимо такі:
- Більш місткий акумулятор;
- Сучасна версія Bluetooth (v5.1);
- Поліпшена камера;
- Режим швидкої зарядки.
З переваг Samsung Galaxy S20 FE можна викоремити наступні:
- Камера має оптичний зум 3x;
- Підтримка бездротового зарядного на 15 Вт;
- Операційна система Android 11;
- Super AMOLED екран;
- Фронтальна камера має роздільну здатність зйомки 4K-відео.
Ціна Xiaomi Mi 10T Pro – 17 391 гривень.
Ціна Samsung Galaxy S20 FE – 18 999 гривень.