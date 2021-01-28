Xiaomi або Samsung: який телефон краще

Смартфони південнокорейської компанії Samsung вже давно зарекомендували себе на ринку як творці якісної техніки. Довгий час вони були лідерами продажів, проте сьогодні ринок смартфонів розвивається, тому в боротьбу за лідерство вступають інші виробники.

Так, у 2010 році у Samsung з’явився конкурент – китайська компанія Xiaomi. Виробник створює якісні смартфони, які легко можуть позмагатися з моделями Samsung в одній ціновій категорії.

Факти ICTV вирішили з’ясувати, який телефон краще придбати – Samsung або Xiaomi, та порівняли популярні моделі в одній ціновій категорії.

Xiaomi Redmi Note 8T та Samsung A30

Порівняння двох смартфонів у ціновій категорії до 5 тис. гривень.

Основні технічні характеристики пристроїв:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T Samsung A30

Дисплей 6.3 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2340 пікселів 6.4 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2340 пікселів Оперативна пам’ять 4 ГБ 3 ГБ Вбудована пам’ять 32, 64 ГБ 32 ГБ Обсяг акумулятора 4000 мАч 4000 мАч Основна камера 48 мегапікселів 16 мегапікселів Роздільність фото 8000 x 6000 4616 x 3464 Зйомка 4K-відео До 30 кадрів/c відсутня Селфі-камера 13 мегапікселів 16 мегапікселів Версія Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Потужність зарядного 18 Вт 15 Вт

Під час порівняння цих двох смартфонів можна помітити ключові відмінності Xiaomi Redmi Note 8T від Samsung A30.

З переваг Xiaomi Redmi Note 8T варто виокремити:

Можливість запису 4K-відео;

Більше оперативної пам’яті: 4 ГБ проти 3 ГБ;

Поліпшена основна камера;

Восьмиядровий процесор Qualcomm Snapdragon 665.

З переваг Samsung A30 викоремимо наступні:

Super AMOLED екран;

Підтримка технології Dolby Atmos.

Режим HDR зйомки;

Об’єктив з діафрагмою f/2,0.

Ціна Xiaomi Redmi Note 8T – 4 800 гривень.

Ціна SAMSUNG A30 – 4 449 гривень.

Xiaomi Mi Note 10 Lite та Samsung Galaxy A71

Порівняння двох смартфонів у ціновій категорії до 10 тис. гривень.

Основні технічні характеристики пристроїв:

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T Samsung Galaxy A71

Дисплей 6.47 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2340 пікселів 6.7 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2400 пікселів Оперативна пам’ять 6 ГБ 6 ГБ Вбудована пам’ять 128 ГБ 128 ГБ Обсяг акумулятора 5260 мАч 4500 мАч Основна камера 64 мегапікселів 64 мегапікселів Роздільність фото 9248 x 6920 9000 x 7000 Зйомка 4K-видео До 30 кадрів/c До 30 кадрів/c Селфі-камера 16 мегапікселів 32 мегапікселя Версія Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Потужність зарядного 30 Вт 25 Вт

Під час порівняння цих двох смартфонів можна помітити ключові відмінності Xiaomi Mi Note 10 Lite від Samsung Galaxy A71.

З переваг Xiaomi Redmi Note 8T варто виокремити такі:

Місткість акумулятору;

Потужність акумулятора.

З переваг Samsung Galaxy A71 варто викоремити наступні:

Підтримка технології Dolby Atmos;

Наявність слоту для карт пам’яті MicroSD до 512 ГБ;

Якісна селфі-камера.

Ціна Xiaomi Mi Note 10 Lite – 9 449 гривень.

Ціна Samsung Galaxy A71 – 9 999 гривень.

Xiaomi Mi 10T Pro 8 та Samsung Galaxy S20 FE

Порівняння двох смартфонів у ціновій категорії до 20 тис. гривень.

Основні технічні характеристики пристроїв:

Смартфон Xiaomi Mi 10T Pro 8 Samsung Galaxy S20 FE

Дисплей 6.67 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2400 пікселів 6.5 дюймів, роздільна здатність 1080 x 2400 пікселів Оперативна пам’ять 8 ГБ 6, 8 ГБ Вбудована пам’ять 256 ГБ 128, 256 ГБ Обсяг акумулятора 5000 мАч 4500 мАч Основна камера 108 мегапікселів 12 мегапікселів Розширення фото 9248 x 6920 4290 x 2800 Зйомка 4K-видео До 60 кадрів/c До 60 кадрів/c Селфі-камера 20 мегапікселів 32 мегапікселя Версія Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Потужність зарядного 33 Вт 25 Вт

Під час порівняння цих двох смартфонів можна помітити ключові відмінності Xiaomi Mi 10T Pro 8 від Samsung Galaxy S20 FE.

З переваг флагманського смартфона Xiaomi Mi 10T Pro 8 виокремимо такі:

Більш місткий акумулятор;

Сучасна версія Bluetooth (v5.1);

Поліпшена камера;

Режим швидкої зарядки.

З переваг Samsung Galaxy S20 FE можна викоремити наступні:

Камера має оптичний зум 3x;

Підтримка бездротового зарядного на 15 Вт;

Операційна система Android 11;

Super AMOLED екран;

Фронтальна камера має роздільну здатність зйомки 4K-відео.

Ціна Xiaomi Mi 10T Pro – 17 391 гривень.

Ціна Samsung Galaxy S20 FE – 18 999 гривень.

