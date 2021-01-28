Який телефон купити в 2021 році до 10 тис. гривень

У новий рік хочеться заходити з усім новим. Якщо ви вирішили оновити свій смартфон, Факти ICTV зібрали для вас 10 найкращих моделей телефонів до 10 тис. гривень.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Цей смартфон вважається топовим у своїй ціновій категорії, адже він має ідеальний баланс ціни та якості виконання.

Безрамковий дисплей із високою роздільною здатністю дає змогу переглядати контент у надвисокій якості, а чотири потужні камери з ширококутним об’єктивом – втілювати будь-які задуми у фотографії.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 4 або 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 64 або 128 ГБ

Камери: 64 + 8 + 5 + 2 Мп

Акумулятор: 5020 мАг

Дисплей: 6.67 дюйма, роздільна здатність – 2340х1080

Додаткові функції: сканер відбитків пальців, NFC, отвори для двох сім-карток, є моделі в чотирьох різних кольорах

Ціна: від 6295 до 8289 грн

Huawei P40 lite

Якість зображення дещо поступається попередній моделі. Натомість смартфон дуже легкий, хоча має велику діагональ, а також високу потужність та великий об’єм пам’яті за демократичної ціни.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ

Камери: 48 + 8 + 2 + 2 Мп

Акумулятор: 4000 мАг

Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2310×1080

Додаткові функції: NFC, отвори для двох сім-карток, функція швидкої зарядки

Ціна: 5 998 – 7 129 грн

Samsung Galaxy A51

Невисока, як для Samsung, ціна ніяк не впливає на якість цієї моделі. Експерти відзначають, що вся серія Samsung А вийшла дуже вдалою, і бюджетні моделі зовсім не поступаються флагманським гаджетам.

Плюсом смартфона є те, що в продажу є велика варіативність кольорів і об’єму оперативної пам’яті, що також позначається на ціні.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ

Камери: 48 + 8+ 2 + 2 Мп

Акумулятор: 4000 мАг

Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2310×1080

Додаткові функції: NFC, отвори для двох сім-карток, функція швидкої зарядки

Ціна: 5 998 – 7 129 грн

OPPO A91

Смартфон має цілих 8 ГБ оперативної пам’яті, але не виходить за межі 10 тис. грн. Камера для селфі має вигляд крихітної крапельки, тож екран здається майже безмежним. Гаджет можна зарядити до 50% лише за тридцять хвилин, крім того у нього напрочуд потужний акумулятор.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 4, 6, 8 ГБ

Вбудована пам’ять: 64, 128 ГБ

Камера: 48 + 8 + 2 + 2 + 16 Мп

Акумулятор: 4025 мАг

Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080

Додаткові функції: швидка зарядка; сканер відбитків пальців

Ціна: 6 799 – 9 999 грн

Redmi Note 9S

Телефон є спрощеною версією Xiaomi Redmi Note 9 Pro, але основні характеристики збігаються. Якщо ви не потребуєте системи NFC та 30-ватної швидкої зарядки, можливо, не варто платити більше.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 4, 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 64, 128 ГБ

Камера: 48 + 8 + 5 + 2Мп

Акумулятор: 5020 мАг

Дисплей: 6,67 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080

Додаткові функції: спеціальний щонайсучасніший режим знімання і готові пресети, швидка зарядка

Ціна: 5 224 – 7 300 грн

Mi 10 Lite

Ідеальний смартфон для людей, що не люблять портативні батареї, адже він витримує без підзарядки два дні. Телефон виконано зі скла та металу, у кишені відчуватиметься певна важкість, але дизайн та практичність цієї моделі цього варті.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 64ГБ

Камера: 48 + 8 + 5 + 2 Мп

Акумулятор: 4160 мАг

Дисплей: 6,57 дюйма, роздільна здатність – 2340×1080

Додаткові функції: NFC, швидка зарядка

Ціна: 7 980 – 9 500 грн

Samsung Galaxy M31

Цей смартфон теж може працювати понад дві доби, адже ємність акумулятора надзвичайно велика, а екран в прямому сенсі не має меж.

Демократична ціна гаджета ніяк не впливає на підхід Samsung до створення своїх смартфонів – все виконано ідеально та обіцяє працювати не один рік.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ

Камера: 64 + 8 + 5 + 5 Мп

Акумулятор: 6000 мАг

Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2340×1080

Додаткові функції: NFC, додатковий слот розширення

Ціна: 6 548 – 7 847 грн

Oppo A72

На відміну від Xiaomi Redmi, Oppo A72 та OPPO A91 мають великі відмінності. Дисплей має більшу діагональ, роздільну здатність та іншу технологію матриці. Дизайн відрізняється розміщенням камер, але їхні технічні характеристики однакові.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 4 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ

Камера: 48 + 8 + 2 + 2 Мп

Акумулятор: 5000 мАч

Дисплей: 6,5 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080

Додаткові функції: NFC, додатковий слот розширення

Ціна: 5 999 – 7 498 грн

Xiaomi Poco X3

Смартфон має дуже високу швидкість обробки графіки, а отже це мрія геймерів та тих, хто любить дивитися в дорозі кіно у хорошій якості. Надзвичайно швидко реагує на команди та оновлення. Смартфон має подвійні стереодинаміки, які дають змогу повністю поринути в контент.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 64, 128 ГБ

Камера: 64 + 13 + 2 + 2 Мп

Акумулятор: 5160 мАг

Дисплей: 6,67 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080

Додаткові функції: NFC, частота оновлення в 120 Гц і підтримка частоти дискретизації в 240 Гц

Ціна: 6 399 – 8 239 грн

Realme 7 Pro

Цей телефон рекомендують тим, хто хоче створювати надзвичайно точні та яскраві портрети та селфі, адже смартфон обладнано чуттєвою квадрокамерою, яка дає змогу проводити макрозйомку.

Технічні характеристики:

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ

Камера: 64 + 8 + 2 + 2 Мп

Акумулятор: 4500 мАг

Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080

Додаткові функції: NFC, додатковий слот розширення

Ціна: 8 399 – 9 899 грн