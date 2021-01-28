Який телефон купити в 2021 році до 10 тис. гривень

У новий рік хочеться заходити з усім новим. Якщо ви вирішили оновити свій смартфон, Факти ICTV зібрали для вас 10 найкращих моделей телефонів до 10 тис. гривень.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Цей смартфон вважається топовим у своїй ціновій категорії, адже він має ідеальний баланс ціни та якості виконання.
Безрамковий дисплей із високою роздільною здатністю дає змогу переглядати контент у надвисокій якості, а чотири потужні камери з ширококутним об’єктивом – втілювати будь-які задуми у фотографії.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 4 або 6 ГБ
- Вбудована пам’ять: 64 або 128 ГБ
- Камери: 64 + 8 + 5 + 2 Мп
- Акумулятор: 5020 мАг
- Дисплей: 6.67 дюйма, роздільна здатність – 2340х1080
- Додаткові функції: сканер відбитків пальців, NFC, отвори для двох сім-карток, є моделі в чотирьох різних кольорах
Ціна: від 6295 до 8289 грн
Huawei P40 lite
Якість зображення дещо поступається попередній моделі. Натомість смартфон дуже легкий, хоча має велику діагональ, а також високу потужність та великий об’єм пам’яті за демократичної ціни.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 6 ГБ
- Вбудована пам’ять: 128 ГБ
- Камери: 48 + 8 + 2 + 2 Мп
- Акумулятор: 4000 мАг
- Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2310×1080
- Додаткові функції: NFC, отвори для двох сім-карток, функція швидкої зарядки
Ціна: 5 998 – 7 129 грн
Samsung Galaxy A51
Невисока, як для Samsung, ціна ніяк не впливає на якість цієї моделі. Експерти відзначають, що вся серія Samsung А вийшла дуже вдалою, і бюджетні моделі зовсім не поступаються флагманським гаджетам.
Плюсом смартфона є те, що в продажу є велика варіативність кольорів і об’єму оперативної пам’яті, що також позначається на ціні.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 6 ГБ
- Вбудована пам’ять: 128 ГБ
- Камери: 48 + 8+ 2 + 2 Мп
- Акумулятор: 4000 мАг
- Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2310×1080
- Додаткові функції: NFC, отвори для двох сім-карток, функція швидкої зарядки
Ціна: 5 998 – 7 129 грн
OPPO A91
Смартфон має цілих 8 ГБ оперативної пам’яті, але не виходить за межі 10 тис. грн. Камера для селфі має вигляд крихітної крапельки, тож екран здається майже безмежним. Гаджет можна зарядити до 50% лише за тридцять хвилин, крім того у нього напрочуд потужний акумулятор.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 4, 6, 8 ГБ
- Вбудована пам’ять: 64, 128 ГБ
- Камера: 48 + 8 + 2 + 2 + 16 Мп
- Акумулятор: 4025 мАг
- Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080
- Додаткові функції: швидка зарядка; сканер відбитків пальців
Ціна: 6 799 – 9 999 грн
Redmi Note 9S
Телефон є спрощеною версією Xiaomi Redmi Note 9 Pro, але основні характеристики збігаються. Якщо ви не потребуєте системи NFC та 30-ватної швидкої зарядки, можливо, не варто платити більше.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 4, 6 ГБ
- Вбудована пам’ять: 64, 128 ГБ
- Камера: 48 + 8 + 5 + 2Мп
- Акумулятор: 5020 мАг
- Дисплей: 6,67 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080
- Додаткові функції: спеціальний щонайсучасніший режим знімання і готові пресети, швидка зарядка
Ціна: 5 224 – 7 300 грн
Mi 10 Lite
Ідеальний смартфон для людей, що не люблять портативні батареї, адже він витримує без підзарядки два дні. Телефон виконано зі скла та металу, у кишені відчуватиметься певна важкість, але дизайн та практичність цієї моделі цього варті.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 6 ГБ
- Вбудована пам’ять: 64ГБ
- Камера: 48 + 8 + 5 + 2 Мп
- Акумулятор: 4160 мАг
- Дисплей: 6,57 дюйма, роздільна здатність – 2340×1080
- Додаткові функції: NFC, швидка зарядка
Ціна: 7 980 – 9 500 грн
Samsung Galaxy M31
Цей смартфон теж може працювати понад дві доби, адже ємність акумулятора надзвичайно велика, а екран в прямому сенсі не має меж.
Демократична ціна гаджета ніяк не впливає на підхід Samsung до створення своїх смартфонів – все виконано ідеально та обіцяє працювати не один рік.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 6 ГБ
- Вбудована пам’ять: 128 ГБ
- Камера: 64 + 8 + 5 + 5 Мп
- Акумулятор: 6000 мАг
- Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2340×1080
- Додаткові функції: NFC, додатковий слот розширення
Ціна: 6 548 – 7 847 грн
Oppo A72
На відміну від Xiaomi Redmi, Oppo A72 та OPPO A91 мають великі відмінності. Дисплей має більшу діагональ, роздільну здатність та іншу технологію матриці. Дизайн відрізняється розміщенням камер, але їхні технічні характеристики однакові.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 4 ГБ
- Вбудована пам’ять: 128 ГБ
- Камера: 48 + 8 + 2 + 2 Мп
- Акумулятор: 5000 мАч
- Дисплей: 6,5 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080
- Додаткові функції: NFC, додатковий слот розширення
Ціна: 5 999 – 7 498 грн
Xiaomi Poco X3
Смартфон має дуже високу швидкість обробки графіки, а отже це мрія геймерів та тих, хто любить дивитися в дорозі кіно у хорошій якості. Надзвичайно швидко реагує на команди та оновлення. Смартфон має подвійні стереодинаміки, які дають змогу повністю поринути в контент.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 6 ГБ
- Вбудована пам’ять: 64, 128 ГБ
- Камера: 64 + 13 + 2 + 2 Мп
- Акумулятор: 5160 мАг
- Дисплей: 6,67 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080
- Додаткові функції: NFC, частота оновлення в 120 Гц і підтримка частоти дискретизації в 240 Гц
Ціна: 6 399 – 8 239 грн
Realme 7 Pro
Цей телефон рекомендують тим, хто хоче створювати надзвичайно точні та яскраві портрети та селфі, адже смартфон обладнано чуттєвою квадрокамерою, яка дає змогу проводити макрозйомку.
Технічні характеристики:
- Оперативна пам’ять: 8 ГБ
- Вбудована пам’ять: 128 ГБ
- Камера: 64 + 8 + 2 + 2 Мп
- Акумулятор: 4500 мАг
- Дисплей: 6,4 дюйма, роздільна здатність – 2400×1080
- Додаткові функції: NFC, додатковий слот розширення
Ціна: 8 399 – 9 899 грн