Який телефон Samsung краще купити

Мобільні телефони давно перестали бути розкішшю – в епоху діджиталізації вони стали обов’язковим атрибутом кожної людини. Який телефон Самсунг краще купити в 2021 році – характеристики та ціни зібрали Факти ICTV.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Флагман компанії, який позиціонує себе як гаджет із найкращою камерою.

Його варто купити хоча б для того, щоб професійна зйомка з якістю 8К і продуктивність на рівні комп’ютера запросто помістилися в кишеню.

Потужна начинка смартфона доповнена стилусом, металевим корпусом і надійним склом Corning Gorilla Glass Victus.

Розміри: 164.8 x 77.2 x 8.1 мм

Оперативна пам’ять: 8 ГБ, 12 ГБ

Вбудована пам’ять: 256 ГБ, 512 ГБ

Камери: основна – 108 Мп + 12 Мп + 12 Мп, фронтальна – 10 Мп

Акумулятор 4500 мАh

Дисплей: безрамковий 6.9″, роздільна здатність – WQHD+

Додаткові функції: стилус, сканер відбитків пальців на екрані, NFC, підтримка двох SIM-карток

Купити телефони Samsung Galaxy Note 20 Ultra можна в межах 27 749 – 35 999 грн.

Samsung Galaxy M51

Одна з топових моделей виробника, яку варто купити шанувальникам хорошої автономності.

Стильний і водночас практичний смартфон – функціонал і дизайн нічим не поступаються флагманам.

Телефони цієї моделі можна купити як для роботи з документами, так і для перегляду відео, а також для ігор.

Гідний гаджет, який обирають за поєднання якості та ціни.

Розміри: 163.9 x 76.3 x 9.5 мм

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ

Камери: основна – 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, фронтальна – 32 Мп

Акумулятор: 7000 mAh

Дисплей: безрамковий 6.7″, роздільна здатність – 2400 x 1080

Додаткові функції: сканер відбитку пальців, гіроскоп, датчик наближення і світла

Купити Samsung Galaxy M51 можна в межах 8 548 – 10 394 грн.

Samsung Galaxy A51

Топ-модель із хорошою камерою, яку варто купити заради чітких і яскравих знімків за різного рівня освітлення.

Технологія швидкої зарядки та висока продуктивність у режимі мультизадачності дають змогу залишатися на зв’язку 24/7.

Розміри: 158.5 х 73.6 х 7.9 мм

Оперативна пам’ять: 6 ГБ

Вбудована пам’ять: 64 Гб, 128 ГБ

Камери: основна – 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп, фронтальна – 32 Мп

Акумулятор: 4000 mAh

Дисплей: 6.5″, роздільна здатність FHD +

Додаткові функції: сканер відбитків пальця, Face ID, NFC, Google AR Core

Купити смартфон можна за 6 497 – 10 010 грн.

Samsung Galaxy A01

Попри найбюджетнішу позицію в рейтингу смартфон оснащений хорошою камерою і продуктивністю, має міцний корпус і чудовий дизайн.

Найоптимальніша модель серед інших мобільних телефонів для необхідного мінімуму – дзвінків, месенджерів, інтернету, перегляду відео та фото.

Компактний апарат добре лежить у руці та доволі простий у використанні.

Розміри: 146.2 х 70.9 х 8.3 мм

Оперативна пам’ять: 2 ГБ

Вбудована пам’ять: 16 ГБ

Камери: основна – 13 Мп + 2 Мп, фронтальна – 5 Мп

Акумулятор 3000 mAh

Дисплей: 5.7″, роздільна здатність 1520 x 720

Додаткові функції: 2 SIM-картки, радіо, акселерометр, датчик наближення й освітлення

Купити смартфон можна за 2 691 – 3 068 грн.

Samsung Galaxy S21

Новий флагман Samsung, який можна буде купити вже в лютому 2021 року.

Мегашвидкий 5G процесор, фото та відео в форматі 8К, а також 30-разовий зум допомагають гаджету фіксувати найяскравіші моменти з вашого життя.

Екран флагмана на 120 Гц забезпечує моментальну реакцію на дотики та плавність дій.

Також у цій лінійці смартфонів доступні телефони ще двох моделей – S21+ і S21 Ultra. Усі три гаджети відрізняються у каталозі за характеристиками, функціоналом і, відповідно, ціною. Огляд на Samsung S21 Ultra ми публікували раніше.

Розміри: 151.7 x 71.2 x 7.9 мм

Оперативна пам’ять: 8 ГБ

Вбудована пам’ять: 128 ГБ, 256 ГБ

Камери: основна – 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп, фронтальна – 10 Мп

Акумулятор: 4000 mAh

Дисплей: безрамковий 6.2″, роздільна здатність – FHD+

Додаткові функції: сканер відбитків пальців, Face ID, Google AR Core

Купити Samsung Galaxy S21 в українських магазинах можна буде від 26 998 до 31 998 грн.