$350 млн на ракету: де Firefly Aerospace шукатиме гроші

Українська компанія Firefly Aerospace планує залучити $350 мільйонів інвестицій для створення ракети середнього класу – Firefly Beta. $125 млн використають для посилення виробництва, закупівлі матеріалів, устаткування. Інші будуть витрачені на розвиток компанії, зокрема створення ракети.

Firefly Beta буде здатна виводити близько 10 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту. Такі потужності у 10 разів більше можливостей першої ракети Firefly Alpha.

– За наступні кілька років ми хочемо з компанії вартістю 1 мільярд і ракетою Alpha вирости до 10-мільярдної компанії з набором різних ракет, – ствердив Том Марк’юзік, CEO компанії Firefly Aerospace.

Перша фаза розвитку компанії обійшлася власникам у $200 мільйонів, які вклали Макс Поляков і Noosphere Ventures (компанія, які інвестує у розробку космічних технологій).

– Він (Максим Поляков – Ред.) з тих людей, які можуть побачити великі можливості у високоризикованих бізнесах на ранніх етапах розвитку. За це ми йому дуже вдячні, він продовжує допомагати компанії в її розвитку, – сказав Том Марк’юзік.

Також Том Марк’юзік підтвердив плани про дебютний запуск Alpha найближчим часом. Компанія Firefly Aerospace вже провела попередні випробування і тести. Зараз команда готується до запуску з бази Ванденберг, Каліфорнія, США.

Firefly Aerospace

Компанія займається розробкою ракет-носіїв і космічних апаратів та послуг. Розробники Firefly використовують загальнодоступні технології, виробничу інфраструктуру і можливості запуску. Компанія пропонує рішення для запуску на низьку навколоземну орбіту з вантажністю до десяти тонн за найнижчою ціною за кілограм в класі малих ракет. Штаб-квартира Firefly знаходиться в Сідар Парк, штат Техас, США.