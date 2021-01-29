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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

$350 млн: українська компанія планує залучити інвестиції у будівництво ракети

Українська компанія Firefly Aerospace планує залучити $350 мільйонів інвестицій для створення ракети середнього класу – Firefly Beta. $125 млн використають для посилення виробництва, закупівлі матеріалів, устаткування. Інші будуть витрачені на розвиток компанії, зокрема створення ракети.

$350 млн: українська компанія планує залучити інвестиції у будівництво ракети

Firefly Beta буде здатна виводити близько 10 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту. Такі потужності у 10 разів більше можливостей першої ракети Firefly Alpha.

– За наступні кілька років ми хочемо з компанії вартістю 1 мільярд і ракетою Alpha вирости до 10-мільярдної компанії з набором різних ракет, – ствердив Том Марк’юзік, CEO компанії Firefly Aerospace.

$350 млн на ракету: де Firefly Aerospace шукатиме гроші

Перша фаза розвитку компанії обійшлася власникам у $200 мільйонів, які вклали Макс Поляков і Noosphere Ventures (компанія, які інвестує у розробку космічних технологій).

– Він (Максим Поляков – Ред.) з тих людей, які можуть побачити великі можливості у високоризикованих бізнесах на ранніх етапах розвитку. За це ми йому дуже вдячні, він продовжує допомагати компанії в її розвитку, – сказав Том Марк’юзік.

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Також Том Марк’юзік підтвердив плани про дебютний запуск Alpha найближчим часом. Компанія Firefly Aerospace вже провела попередні випробування і тести. Зараз команда готується до запуску з бази Ванденберг, Каліфорнія, США.

Firefly Aerospace

Компанія займається розробкою ракет-носіїв і космічних апаратів та послуг. Розробники Firefly використовують загальнодоступні технології, виробничу інфраструктуру і можливості запуску. Компанія пропонує рішення для запуску на низьку навколоземну орбіту з вантажністю до десяти тонн за найнижчою ціною за кілограм в класі малих ракет. Штаб-квартира Firefly знаходиться в Сідар Парк, штат Техас, США.

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