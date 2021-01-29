День ангела Петра святкують кілька разів на рік, зокрема 29 січня.

Ім’я Петро походить від грецького слова петрос, яке означає камінь, скеля, непохитність. Чоловіки з таким ім’ям зазвичай наділені життєвою мудрістю з самого дитинства. Їм притаманні креатив, справедливість та щирість.

Серед можливих негативних рис – зарозумілість, гордість та необхідність схвалення.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Петра в картинках та СМС, щоб ви могли сказати кілька приємних слів своїм рідним і близьким.

День ангела Петра – привітання в СМС

Вітаємо Петра сьогодні ми щиро!

Бажаємо добра та, звичайно, миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих. *** Петре — ти завжди боєць,

В усіх справах молодець!

Хай завжди тобі щастить,

І в житті поталанить! ***

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я

І хай тебе оберігає Бог! ***

Петро, Хай Янгол-охоронець вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих. ***

Бажаю сонячного настрою,

Чудових, радісних подій,

Хай доля стежкою квітучою,

Веде до здійснення всіх мрій!

Привітання у картинках з днем ангела Петра

Календар свят на лютий 2021

В останній місяць зими буде багато святкових дат. Календар свят на лютий 2021 року показує, що в цьому місяці буде багато тематичних і професійних свят.

Наприклад, 14 лютого святкують День Святого Валентина. У цей день важливо сказати своїм коханим про те, що ви їх дуже цінуєте.

Також 19 лютого розпочнеться Великий піст. А з 24 лютого до 1 березня включно на території України відзначатимуть Масляну.