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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День героїв Крут: яке свято сьогодні, 29 січня

29 січня у світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

День героїв Крут: яке свято сьогодні, 29 січня

Свято присвячене підписанню Делійської декларації у 1985 році, метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь.

В Україні 29 січня відзначають День героїв Крут. Історичний бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути. Кілька сотень київських курсантів і козаків Вільного козацтва впродовж п’яти годин обороняли підступи до Києва від кількатисячного війська російської Червоної гвардії.

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Іменини: Іван, Максим, Петро.

Народні прикмети на 29 січня:

  • Якщо у цей день буде снігопад, то очікуйте на літо з дощами.
  • Мороз у цей день віщує спекотне літо.

Що не можна робити 29 січня:

  • У цей день заборонено прати.
  • Не лінуйтеся, поки Сонце не сяде.
  • Не можна битися, навіть стукати когось заради забави.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.

Фото: Depositphotos

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