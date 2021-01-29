29 січня у світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.
Свято присвячене підписанню Делійської декларації у 1985 році, метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь.
В Україні 29 січня відзначають День героїв Крут. Історичний бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути. Кілька сотень київських курсантів і козаків Вільного козацтва впродовж п’яти годин обороняли підступи до Києва від кількатисячного війська російської Червоної гвардії.
Іменини: Іван, Максим, Петро.
Народні прикмети на 29 січня:
- Якщо у цей день буде снігопад, то очікуйте на літо з дощами.
- Мороз у цей день віщує спекотне літо.
Що не можна робити 29 січня:
- У цей день заборонено прати.
- Не лінуйтеся, поки Сонце не сяде.
- Не можна битися, навіть стукати когось заради забави.
Календар свят на лютий
У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.
Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.