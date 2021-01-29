29 січня у світі відзначають День мобілізації проти загрози ядерної війни.

Свято присвячене підписанню Делійської декларації у 1985 році, метою якої є заклик до припинення гонки ядерних озброєнь.

В Україні 29 січня відзначають День героїв Крут. Історичний бій відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути. Кілька сотень київських курсантів і козаків Вільного козацтва впродовж п’яти годин обороняли підступи до Києва від кількатисячного війська російської Червоної гвардії.

Читайте Церковний календар на січень 2021

Іменини: Іван, Максим, Петро.

Народні прикмети на 29 січня:

Якщо у цей день буде снігопад, то очікуйте на літо з дощами.

Мороз у цей день віщує спекотне літо.

Що не можна робити 29 січня:

У цей день заборонено прати.

Не лінуйтеся, поки Сонце не сяде.

Не можна битися, навіть стукати когось заради забави.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.