Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп на лютий 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova). Енергії лютого вузькоспрямовані, тому що більшість планет, зосереджені у фіксованому знаку Зодіаку – Водолій. Відбувається підготовка і початок процесу переходу навколишньої дійсності на новий рівень. Можна сказати, що починається нова ера в історії не тільки України, а й усього світу.

Головне завдання на цей період – приймати життєві умови, які формуються і змінюватися, знаходити нові перспективи та напрямки подальшого розвитку та зростання в сформованих ситуаціях у всіх сферах життя. Уран управляє Водолієм, в якому більшість планет роблять астрологічну погоду в лютому особливо напруженою, що змушує боротися. Але такі умови формують сильну та харизматичну особу.

Або, не пройшовши випробувань, людина страждає і переходить в стан примусу, його змушують, ставлять в жорсткі рамки та важкі умови. Таким чином, обставини лютого виховують в людині стійку та реалізовану особистість.

Якщо людина не приймає нові умови, то буде пригнічена обставинами ззовні. Для людей витончених, ледачих, творчих, емоційних – лютий складний період. А для усвідомлених людей це дуже ресурна пора року. Взаємодії планет в лютому – напружені, але це не означає, що обов’язково негативні.

Високий рівень мотивації стане двигуном, який викличе внутрішню напруженість або стрес. Однак несприятливі зовнішні обставини і перешкоди, підштовхують до дії і необхідності щось змінювати у своєму житті. Енергії планет в лютому можуть дати величезну силу, але при цьому від людини потрібна активність і усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів і перешкод.

Гороскоп для Овнів

Обставини можуть вимотати вас і стати причиною заблокованої і витраченої енергії. Але якщо ви усвідомлені, сильні психічно і фізично та здатні впоратися з собою, то зовнішнє напруження дасть натиск і енергію. Направляючи її на реалізацію цілей, працюючи, часом, без сну і відпочинку, врешті, ви зможете подолати перешкоди.

Успіх в лютому залежить від здатності конструктивно застосовувати потенціал напруження, який виникає при взаємодії планет. У лютому просунутись уперед можна винятково у випадку наполегливого долання перешкод.

Гороскоп для Тельців

Тільки ті, хто здатний володіти своїми емоційними станами, зможе досягти задовільного результату від витрачених зусиль. Багатьом буде складно трансформувати цю енергію, але необхідно сконцентруватися, визначити мету і діяти.

Ті, хто перебувають в пасивному стані та не бажає докладати зусилля, може виявитися в стресовій ситуації. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності і зберегти психічне і фізичне здоров’я, необхідна витримка і самоконтроль.

Найбільш важливим в лютому є вміння чітко сформулювати свої цілі і скласти план дій.

Гороскоп для Близнюків

Меркурій, ваш управитель, пеербуває в ретроградному русі до 21 лютого. Через що виникають затримки у підписанні документів та угод. Зовсім негармонійний період для будь-якого виду розумової діяльності.

Частіше, ніж зазвичай, виникають неприємності у фінансовій сфері, поломки засобів комунікації, електроніки, оргтехніки. Несподівані візити і дзвінки, часом, неприємності, що нагадують про проблеми минулого.

Для здоров’я період підвищеної небезпеки, з’являються неприємні явища з боку нервової системи. Виникаючі обставини, що змушують змінювати плани.

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Гороскоп для Раків

Перевтома і складності під час спілкуванням з навколишніми, викликають головний біль. Слід дотримуватися особливої обережності, користуючись приладами, транспортними засобами чи електронікою.

Можливі несподівані події в будинку, неприємний поворот у стосунках з близькими і коханими, раптово виникають труднощі і розбіжності. Остерігайтеся ухвалення необачних рішень та необдуманих вчинків.

Погано протікає обговорення сімейних планів або особистих проблем. Можливі розриви відносин, розставання.

Гороскоп для Левів

У лютому на левів чекає багато несподіванок, особливо у стосунках. Це може викликати емоційну нестабільність. Може виникнути любов з першого погляду або кохання до людини, яка давно була поруч, але ви її не помічали.

Однак це напружений період у сімейних відносин. Почуття в лютому інтенсивні, насичені, здатні потрясти душу і перевернути життя. Фізичне перенапруження і бурхливі емоційні прояви, ведуть до фізичного і емоційного виснаження.

Гороскоп для Дів

Намагайтеся бути терплячими, і ви зможете впоратися з неприємними обставинами в цей період. Не соромтеся перепитувати і перечитувати – це вбереже від можливих негативних наслідків.

Ретроградний рух вашого управителя – планети Меркурій, надає особливий вплив на ваші думки та взаємини з близькими. Багато що протягом місяця, вам здається дивним чи нелогічним.

Щоб уникнути непорозумінь і конфліктів, дуже важливо тримати під контролем свої емоції і правильно розставляти життєві пріоритети – в лютому вони можуть змінюватися.

Гороскоп для Терезів

Не простий період для любовних відносин: охолодження почуттів, відстороненість, заклопотаність фінансовим становищем, прагнення до усамітнення, будуть дуже характерні для цього періоду. Повільно ухвалюються рішення, частіше допускаються помилки в документах.

Складнощі відбуваються у переговорах, процесі навчання та проведенні операцій купівлі-продажу. Проте, можна досягти деякого поліпшення відносин з давніми партнерами.

Обставини складаються якнайкраще для відновлення старих зв’язків – ділових, дружніх і любовних.

Гороскоп для Скорпіонів

Складнощі і проблеми цього періоду виявляться сприятливими. Якщо вам відмовили, ви запізнилися кудись або відбулося розлучення з партнером чи звільнення – не переживайте, це на краще.

Не варто братися за підготовку та проведення ділових контактів, а також торгових угод і переговорів про спільну роботу. Сприятливий період для відновлення давніх взаємин, будь-яких робіт, які не були закінчені раніше.

Успішні невеликі поїздки за дорученням або у справах, особливо туди, де вже були в минулому. У лютому можна вирішити суперечки або розбіжності з давніми партнерами шляхом переговорів.

Гороскоп для Стрільців

Перша половина лютого – складний період. У спілкуванні з іншими варто проявляти стриманість. Будьте обережні, курмуючи автівкою та працюючи з гострими предметами.

Особисті і сімейні відносини можуть істотно постраждати аж до розриву відносин та розмов про розлучення. У другій половині лютого ситуація значно поліпшується – обставини сприяють піднесеному, схвильованому настрою.

Відновлюються або зміцнюються дружні зв’язки, любовні бажання знаходять своє втілення, в кращу сторону відбуваються зміни в сімейних і ділових відносинах.

Гороскоп для Козерогів

Сприятливий місяць, в порівнянні з представниками інших знаків зодіаку. Натхнення сприяє творчому самовираженню. Це період гармонії почуттів і насолоди, але також поліпшення побутових умов, прояснення існуючих ситуацій і поточних проектів.

Правові, фінансові або управлінські справи будуть вирішуватися у вигідну, корисну для вас сторону, однак, можливі затримки з боку інших людей.

Третя декада місяця найбільш сприятлива, формуються спокійні, доброзичливі відносини з навколишніми.

Гороскоп для Водоліїв

В цілому – вдалий місяць для вас. Зовнішній фон може бути дещо напружений, але серйозних неприємностей не станеться. Очікується ефективна розумова робота, з’являється легкість у спілкуванні і любовних зв’язка.

Вдається встановити різні корисні контакти і зав’язати цікаві знайомства. Сприятливий період для письмового спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, переоформлення договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду.

Добре вдається планування, виношуються довгострокові проекти, вдало складаються взаємовідносини з іноземцями або людьми іншої культури.

Гороскоп для Риб

У першій половині лютому з’являються перешкоди у соціальному просуванні. Ви опиняєтеся в некомфортних умовах, виникають обставини, що порушують і гальмують трудову діяльність, а також будь-які ділові процеси.

Виникають затримки і перешкоди в процесі реалізації творчих практичних ідей, сучасних методів і технологій. Друга половина лютого – хороший період для проведення тренінгів, лекцій, онлайн-заходів.

З’являються нові перспективи, успішно протікають різні ділові контакти і відносини, спілкування з іноземцями.