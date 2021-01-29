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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2021

Докладний гороскоп на лютий 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova). Енергії лютого вузькоспрямовані, тому що більшість планет, зосереджені у фіксованому знаку Зодіаку – Водолій. Відбувається підготовка і початок процесу переходу навколишньої дійсності на новий рівень. Можна сказати, що починається нова ера в історії не тільки України, а й усього світу.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2021

Головне завдання на цей період – приймати життєві умови, які формуються і змінюватися, знаходити нові перспективи та напрямки подальшого розвитку та зростання в сформованих ситуаціях у всіх сферах життя. Уран управляє Водолієм, в якому більшість планет роблять астрологічну погоду в лютому особливо напруженою, що змушує боротися. Але такі умови формують сильну та харизматичну особу.

Або, не пройшовши випробувань, людина страждає і переходить в стан примусу, його змушують, ставлять в жорсткі рамки та важкі умови. Таким чином, обставини лютого виховують в людині стійку та реалізовану особистість.

Якщо людина не приймає нові умови, то буде пригнічена обставинами ззовні. Для людей витончених, ледачих, творчих, емоційних – лютий складний період. А для усвідомлених людей це дуже ресурна пора року. Взаємодії планет в лютому – напружені, але це не означає, що обов’язково негативні.

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Високий рівень мотивації стане двигуном, який викличе внутрішню напруженість або стрес. Однак несприятливі зовнішні обставини і перешкоди, підштовхують до дії і необхідності щось змінювати у своєму житті. Енергії планет в лютому можуть дати величезну силу, але при цьому від людини потрібна активність і усвідомлення шляхів, що ведуть до подолання труднощів і перешкод.

Гороскоп для Овнів

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Обставини можуть вимотати вас і стати причиною заблокованої і витраченої енергії. Але якщо ви усвідомлені, сильні психічно і фізично та здатні впоратися з собою, то зовнішнє напруження дасть натиск і енергію. Направляючи її на реалізацію цілей, працюючи, часом, без сну і відпочинку, врешті, ви зможете подолати перешкоди.

Успіх в лютому залежить від здатності конструктивно застосовувати потенціал напруження, який виникає при взаємодії планет. У лютому просунутись уперед можна винятково у випадку наполегливого долання перешкод.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Тільки ті, хто здатний володіти своїми емоційними станами, зможе досягти задовільного результату від витрачених зусиль. Багатьом буде складно трансформувати цю енергію, але необхідно сконцентруватися, визначити мету і діяти.

Ті, хто перебувають в пасивному стані та не бажає докладати зусилля, може виявитися в стресовій ситуації. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності і зберегти психічне і фізичне здоров’я, необхідна витримка і самоконтроль.

Найбільш важливим в лютому є вміння чітко сформулювати свої цілі і скласти план дій.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Меркурій, ваш управитель, пеербуває в ретроградному русі до 21 лютого. Через що виникають затримки у підписанні документів та угод. Зовсім негармонійний період для будь-якого виду розумової діяльності.

Частіше, ніж зазвичай, виникають неприємності у фінансовій сфері, поломки засобів комунікації, електроніки, оргтехніки. Несподівані візити і дзвінки, часом, неприємності, що нагадують про проблеми минулого.

Для здоров’я період підвищеної небезпеки, з’являються неприємні явища з боку нервової системи. Виникаючі обставини, що змушують змінювати плани.

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Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Перевтома і складності під час спілкуванням з навколишніми, викликають головний біль. Слід дотримуватися особливої обережності, користуючись приладами, транспортними засобами чи електронікою.

Можливі несподівані події в будинку, неприємний поворот у стосунках з близькими і коханими, раптово виникають труднощі і розбіжності. Остерігайтеся ухвалення необачних рішень та необдуманих вчинків.

Погано протікає обговорення сімейних планів або особистих проблем. Можливі розриви відносин, розставання.

Гороскоп для Левів

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

У лютому на левів чекає багато несподіванок, особливо у стосунках. Це може викликати емоційну нестабільність. Може виникнути любов з першого погляду або кохання до людини, яка давно була поруч, але ви її не помічали.

Однак це напружений період у сімейних відносин. Почуття в лютому інтенсивні, насичені, здатні потрясти душу і перевернути життя. Фізичне перенапруження і бурхливі емоційні прояви, ведуть до фізичного і емоційного виснаження.

Гороскоп для Дів

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Намагайтеся бути терплячими, і ви зможете впоратися з неприємними обставинами в цей період. Не соромтеся перепитувати і перечитувати – це вбереже від можливих негативних наслідків.

Ретроградний рух вашого управителя – планети Меркурій, надає особливий вплив на ваші думки та взаємини з близькими. Багато що протягом місяця, вам здається дивним чи нелогічним.

Щоб уникнути непорозумінь і конфліктів, дуже важливо тримати під контролем свої емоції і правильно розставляти життєві пріоритети – в лютому вони можуть змінюватися.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Не простий період для любовних відносин: охолодження почуттів, відстороненість, заклопотаність фінансовим становищем, прагнення до усамітнення, будуть дуже характерні для цього періоду. Повільно ухвалюються рішення, частіше допускаються помилки в документах.

Складнощі відбуваються у переговорах, процесі навчання та проведенні операцій купівлі-продажу. Проте, можна досягти деякого поліпшення відносин з давніми партнерами.

Обставини складаються якнайкраще для відновлення старих зв’язків – ділових, дружніх і любовних.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Складнощі і проблеми цього періоду виявляться сприятливими. Якщо вам відмовили, ви запізнилися кудись або відбулося розлучення з партнером чи звільнення – не переживайте, це на краще.

Не варто братися за підготовку та проведення ділових контактів, а також торгових угод і переговорів про спільну роботу. Сприятливий період для відновлення давніх взаємин, будь-яких робіт, які не були закінчені раніше.

Успішні невеликі поїздки за дорученням або у справах, особливо туди, де вже були в минулому. У лютому можна вирішити суперечки або розбіжності з давніми партнерами шляхом переговорів.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Перша половина лютого – складний період. У спілкуванні з іншими варто проявляти стриманість. Будьте обережні, курмуючи автівкою та працюючи з гострими предметами.

Особисті і сімейні відносини можуть істотно постраждати аж до розриву відносин та розмов про розлучення. У другій половині лютого ситуація значно поліпшується – обставини сприяють піднесеному, схвильованому настрою.

Відновлюються або зміцнюються дружні зв’язки, любовні бажання знаходять своє втілення, в кращу сторону відбуваються зміни в сімейних і ділових відносинах.

Гороскоп для Козерогів

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

Сприятливий місяць, в порівнянні з представниками інших знаків зодіаку. Натхнення сприяє творчому самовираженню. Це період гармонії почуттів і насолоди, але також поліпшення побутових умов, прояснення існуючих ситуацій і поточних проектів.

Правові, фінансові або управлінські справи будуть вирішуватися у вигідну, корисну для вас сторону, однак, можливі затримки з боку інших людей.

Третя декада місяця найбільш сприятлива, формуються спокійні, доброзичливі відносини з навколишніми.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

В цілому – вдалий місяць для вас. Зовнішній фон може бути дещо напружений, але серйозних неприємностей не станеться. Очікується ефективна розумова робота, з’являється легкість у спілкуванні і любовних зв’язка.

Вдається встановити різні корисні контакти і зав’язати цікаві знайомства. Сприятливий період для письмового спілкування, посередницької діяльності, торгівлі, переоформлення договорів, залагодження різних справ з владою і бізнесу будь-якого роду.

Добре вдається планування, виношуються довгострокові проекти, вдало складаються взаємовідносини з іноземцями або людьми іншої культури.

Гороскоп для Риб

Гороскоп 2021 на лютий – всі знаки зодіаку

У першій половині лютому з’являються перешкоди у соціальному просуванні. Ви опиняєтеся в некомфортних умовах, виникають обставини, що порушують і гальмують трудову діяльність, а також будь-які ділові процеси.

Виникають затримки і перешкоди в процесі реалізації творчих практичних ідей, сучасних методів і технологій. Друга половина лютого – хороший період для проведення тренінгів, лекцій, онлайн-заходів.

З’являються нові перспективи, успішно протікають різні ділові контакти і відносини, спілкування з іноземцями.

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