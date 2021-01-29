Гороскоп на тиждень ♈, з 25 до 31 січня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 25 до 31 січня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Дві важливі астрологічні події цього тижня – 28 січня, повний місяць у Леві, о 21.16 за київським часом та Меркурій у ретроградному русі (з 30 січня до 21 лютого у знаку Водолій). Мета ретроградного Меркурія – зробити людей терплячими. У цей період виникають затримки під час підписання документів та угод, отриманні інформації або знань. Частіше ламається техніка.

Несподівані візити і дзвінки, часом, неприємні, події та проблеми минулого нагадують про себе. Для здоров’я період особливо небезпечний – спазми та судоми можуть з’явитися вперше, перепади тиску, проблеми з нервовою системою. Посилюється загроза аварій, нещасних випадків, травм, опіків.

Повний місяць у Леві і плюс-мінус день до і після, сприяє самовираженню, задає тон на найближчі два тижні. У повний місяць 28 січня, можна завершити багато справ.

Цей повний місяць принесе натхнення, більшість людей відчують смак до життя. Кохання, сім’я і творчість допомагають набратися впевненості. У цей день ви можете отримати відповіді на багато питань, якщо звернетеся до своєї підсвідомості.

Також у цей час багато хто буде драматично висловлювати свої почуття, люди емоційно відкриті, романтичні. Навіть у сором’язливих людей з’явиться бажання опинитися в центрі уваги.

Читайте Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Під час цього повного місяця можуть завершитися стосунки, які себе вичерпали. Однак за цим прийде нова закоханість. У цей період люди чутливіші до компліментів.

Гороскоп для Овнів

Протягом тижня виникають несподівані непорозуміння і неприємні зміни на роботі. Сильна нервозність і дратівливість призводить до надмірного збудження нервової системи і проблем з серцем. Це заважає ефективній роботі, яка вимагає дисципліни і витримки. Подібні проблеми виникають тільки у тих, хто прагне до свободи у діях, але заперечує відповідальність за свої вчинки. Ті, хто здатні контролювати свій емоційний стан, зможуть уникнути багатьох неприємностей.

Гороскоп для Тельців

Цей період буде особливо емоційним. Може визріти необхідність розриву старих стосунків і побудови нових. Якщо проблема є, то події цього тижня поставлять крапку. Питання аліментів або спадщини, а також майнові чи фінансові справи знову стануть актуальними. У соціальній сфері все сприятливо. Ви можете отримати підтримку, похвалу від керівництва, з’являться можливості для кар’єрного зростання. Вдалий період для вирішення юридичних питань, тривалих відряджень і подорожей.

Гороскоп для Близнюків

Може з’явитися інтерес до таємних наук, досліджень, водночас, можливі безпідставні тривоги, сильні переживання, страхи, якщо вам є що приховувати. Намагайтеся спокійно реагувати на зауваження, хоча наприкінці січня це зробити дуже складно. Ви будете гостро реагувати на будь-які неприємності або проблеми, будете кидатися у крайність, аби знайти вихід із ситуації, яка склалася.

Гороскоп для Раків

Найближчим часом відбудеться багато несподіваних подій. Повний місяць може впливати на будь-які взаємини. Цей повний місяць пов’язує два знака – Водолій і Лев, що символізує дилему свобода-близькість та зачіпає романтичні зв’язки. Стосунки, які вже існують, чи задовольняють вони вас, чи прийшов час їх завершити?

Гороскоп для Левів

На вас чекає насичений подіями тиждень. Ви зможете проявити творчі здібності, закрити важливі питання. У цей період емоції та бажання їх висловити візьме верх, а розум і логіка залишаться на другорядних позиціях. Якщо у вас є романтичні стосунки, товаші почуття будуть більш інтенсивними. Вам складно приховати те, що ви відчуваєте. Крім того, вам буде складно зберегти взаємини у таємниці.

Гороскоп для Дів

Цей тиждень для вас – період самоствердження, з’являються можливості відстояти свою точку зору і зміцнити життєву позицію. Союзи, які давно існують, і спільні підприємства відчують приплив нової енергії та ентузіазм партнерських відносин. Взаємини на всіх рівнях стануть інтенсивнішими. Активізується ментальна діяльність, готовність до рішучих дій, знаходяться прості рішення складних проблем. Прискорений ритм і великий обсяг інформації можуть погіршити самопочуття.

Гороскоп для Терезів

Обставини допоможуть завершити колективну роботу, у вас може зникнути інтерес до якоїсь групи людей, захочеться закінчити якісь соціальні взаємини. Водночас з’явиться можливість знайти однодумців і досягти цілей, якщо візьмете на себе додаткову відповідальність та обов’язки. Може з’явитися робота в інтернеті, якийсь мережевий бізнес, або закінчення однієї справи і початок іншої. Це хороша можливість продемонструвати свою роботу, отримати фінансову винагороду.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період внутрішній неспокій призводить до помилок, наслідком яких можуть бути фінансові втрати. Можливі збитки через поспішні дії, ризикуєте втратити гроші або джерело заробітку. Краще не планувати на цей період перельоти, далекі поїздки, спортивні змагання. Зведіть до мінімуму ймовірність конфліктних ситуацій, за можливості, не сідайте за кермо. Навколишні можуть говорити, що у вас занадто великі вимоги до життя. Ваше бажання поліпшити своє становище, не дасть результатів протягом цього тижня.

Гороскоп для Стрільців

У вас з’являється безліч термінових справ і питань, які потребують негайного вирішення. Кількість зустрічей і контактів у цей час значно зростає. Гарний час для вирішення юридичних питань, оформлення документів та інших важливих паперів. Активізуються теми освіти, підвищення кваліфікації, розширення світогляду. У центрі уваги будуть далекі подорожі та ваш духовний світ. Стане питання завершення відносин із зарубіжними партнерами або їх перехід на новий рівень.

Гороскоп для Козерогів

Події тижня можуть торкнутися теми загальних фінансів, спадщини, трансформацій, а також питань, пов’язаних з кризою. Можливо, вам захочеться переглянути або об’єднати фінансовий капітал, купити щось коштовне чи масштабне. Можуть виникнути питання, пов’язані з податками або страхуванням. Невдалий час, щоб брати у борг, оформляти іпотеку. Також може завершитися якась ситуація, пов’язана з грошима, яка занадто довго не могла вирішитися.

Гороскоп для Водоліїв

Активізується ділові та романтичні взаємини. З’являється бажання самоствердитися, випробувати себе та свої сили, бути головною дійовою особою в будь-якій ситуації. З 30 січня ваші особисті інтереси та цілі зажадають глибокого аналізу і переосмислення. Якщо ви хочете скористатися перевагами позитивного потенціалу цього періоду, продемонструйте свою силу і рішучість, працюйте ефективніше, проявляйте щедрість. Все це допоможе вам досягти особистих цілей і привернути увагу тих, на кого ви хочете справити враження.

Гороскоп для Риб

Цей період може дати вам сили позбутися шкідливих звичок. Слушна нагода для зміни режиму харчування, врегулювання періодів сну та відпочинку. Активізуються кармічні питання, вам захочеться зануритися в себе. Інші люди часто вас неправильно розуміють, тому завершення місяця може бути складним. Розвиток своїх творчих здібностей допоможе уникнути депресії та дозволить зрозуміти себе. Можливо, розкриються якісь секрети партнера або конкурента, відбувається переосмислення стосунків.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.