У лютому 2021 року в Україні не буде додаткових вихідних днів.

У третій зимовий місяць на українців чекає низка релігійних, державних та неофіційних свят, але жодне з них не передбачає додаткового вихідного.

Громадяни України матимуть 20 робочих днів та вісім вихідних у лютому – чотири суботи та чотири неділі.

Водночас 1 лютого, перший день місяця, припадає на понеділок, а 28 число, останній день, – на неділю.

Календар церковних свят на лютий 2021

У лютому українці майже щодня святкуватимуть релігійні свята.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Однак значним з них є лише одне – Стрітення Господнє, яке традиційно припадає на 15 число. Крім того, цього місяця буде кілька одноденних постів.

Детальний календар церковних свят на лютий 2021 читайте на Фактах ICTV.