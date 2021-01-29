Погода на 29 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні 29 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, місцями мокрий сніг.

У західних регіонах пройде сніг, місцями погода буде хмарною з проясненнями. Температура вдень 0°…2°, вночі -4°…-2°.

На Півночі України також прогнозують опади у вигляді снігу. Стовпчики термометрів покажуть -1°…2° вдень і -6°…-2° вночі.

У центральних областях пройде сніг, проте у Дніпропетровській області очікується хмарна з проясненнями погода. Вдень 0°…3°, вночі -5°…-3°.

На Сході очікується мокрий сніг. Температура вдень 1°…3°, вночі -1°…1°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до хмарної погоди. Стовпчики термометрів вдень покажуть 1°…4°, вночі -4°…1°.

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.