Водії будуть оплачувати штрафи онлайн у застосунку Київ Цифровий

Функція доступна в останній версії застосунку для iOS та Android. Щойно ви додасте дані свого авто й увімкнете сповіщення, послуга ввімкнеться автоматично.

– За номером автівки можна буде легко перевірити наявність заборгованостей, миттєво перерахувати сплату та слідкувати за статусом штрафів, – зазначають розробники.

Усі чеки та історія штрафів зберігатимуться в додатку. Їх можна буде завантажити на смартфон та мати підтвердження оплати під рукою.

Розробники застосунку Київ Цифровий мають намір продовжити розширення функціоналу та сервісів, доступних для місцевих, у форматі онлайн.

Читайте Як працює додаток Київ Цифровий та які функції у ньому є

Київ у смартфоні

Київ Цифровий — офіційний застосунок зі столичними сервісами, який доступний у Google Play та AppStore. Він прийшов на заміну попередньому додатку KyivSmartCity.

Через застосунок можна поповнити транспортну картку, придбати QR-квитки для проїзду по місту. А також отримати інформацію про роботи комунальних служб, сплатити паркування, штрафи, забрати авто зі штрафмайданчика без черги.

Джерело: КМДА