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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День пам’яті святого Антонія Великого: яке свято сьогодні, 30 січня

30 січня віряни відзначають День пам’яті святого Антонія Великого.

День пам’яті святого Антонія Великого: яке свято сьогодні, 30 січня

Іменини: Антоній, Антоніна, Іван, Віктор, Георгій, Павло, Феодосій.

Народні прикмети на 30 січня:

  • Якщо у цей день буде тепло, то найближчим часом вдарять морози.
  • Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.
  • Ясний і тихий день – до морозу.
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Що не можна робити 30 січня:

  • Не можна їсти їжу приготовану з бобових (горох, сочевицю, квасолю).
  • Краще не виснажувати себе у цей день.
  • Не варто у цей день вишивати, шити, в’язати.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.

Фото: Unsplash

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