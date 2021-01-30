30 січня віряни відзначають День пам’яті святого Антонія Великого.
Іменини: Антоній, Антоніна, Іван, Віктор, Георгій, Павло, Феодосій.
Народні прикмети на 30 січня:
- Якщо у цей день буде тепло, то найближчим часом вдарять морози.
- Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.
- Ясний і тихий день – до морозу.
Що не можна робити 30 січня:
- Не можна їсти їжу приготовану з бобових (горох, сочевицю, квасолю).
- Краще не виснажувати себе у цей день.
- Не варто у цей день вишивати, шити, в’язати.
Календар свят на лютий
У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.
Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.