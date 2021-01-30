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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Дощі та мокрий сніг: погода в Україні на 30 січня (КАРТА)

В Україні в суботу, 30 січня, синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг.

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У західних регіонах країни очікується мокрий сніг. Температура вдень 0°…4°, вночі -8°…-5°.

На Півночі України прогнозуються снігопади. Вдень -2°…1°, вночі -8°…-5°.

У центральних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0°…3°, а вночі -8°…-5°.

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На Сході України також очікуються опади у вигляді дощу. Вдень 2°…5°, вночі -2°…1°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до дощу. Стовпчики термометрів вдень покажуть 4°…7°, вночі -6°…1°.

Погода на 30 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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