Погода на 30 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні в суботу, 30 січня, синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг.

У західних регіонах країни очікується мокрий сніг. Температура вдень 0°…4°, вночі -8°…-5°.

На Півночі України прогнозуються снігопади. Вдень -2°…1°, вночі -8°…-5°.

У центральних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Стовпчики термометрів вдень покажуть 0°…3°, а вночі -8°…-5°.

На Сході України також очікуються опади у вигляді дощу. Вдень 2°…5°, вночі -2°…1°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до дощу. Стовпчики термометрів вдень покажуть 4°…7°, вночі -6°…1°.

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.