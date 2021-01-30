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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

День ангела Антоніни: найкращі привітання у прозі, листівках і СМС

День ангела Антоніни святкують дев’ять разів на рік, зокрема 30 січня. В перекладі з грецької це ім’я означає та, що вступає в бій.

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Заступницею всіх володарок цього імені є свята мучениця Антоніна Кродамнська. Коли правитель Фіст намагався вмовити її поклонятися язичницьким богам, вона мужньо відмовилась, через що потрапила у в’язницю.

Пізніше правитель наказав стратити мученицю, але навіть перед цим вона не відмовилась від своєї віри. А Фіст отримав покарання за свій вчинок. Він онімів, не міг нічого їсти і спати, тому через сім днів помер у страшних муках.

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Зазвичай, Антоніни – берегині домашнього вогнища. Вони чуйні, добрі, щирі, відкриті, але водночас мають непогані організаторські здібності.

Привітання з днем ангела Антоніни в листівках

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Привітання з днем ангела Антоніни в прозі та СМС

Люба Антоніно! Хочу побажати, щоб на обличчі завжди сяяла посмішка, очі світилися від щастя, серце було наповнене любов’ю, душа прагнула до заповітних мрій і добрих вчинків, а ноги завжди йшли дорогою щастя.

***

Прекрасна Антоніно, мила Тонечко! Вітаю тебе і бажаю здоров’я, любові і краси. Нехай все в житті буде чудово, хай тебе оточує щастя і натхнення, нехай з тобою завжди буде успіх.

***

Антоніно, вітаю! Нехай впевненість буде завжди твоїм девізом у житті, щоб всупереч усім перешкодам ти йшла вперед і досягала цілей. Бажаю успіху і перемог!

***

З Днем Антоніни привітати
Поспішаю я в цю днину!
Хочу гарної долі побажати
І здоров’я всій родині.

***

З днем Антоніни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай свята дарує мудрість
І кохання щире.

***

З днем Антоніни сердечно
Привітати тебе хочу,
Хай небесні тобі сили
Радість та любов пророчать.

Календар церковних свят на лютий

У церковному календарі на лютий 2021 є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.

Вважається, що саме у цей день маленького Ісуса привела до храму в Єрусалимі для обряду посвячення.

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