31 січня день ангела відзначають усі Ксенії. Іменини у власниць цього імені в 2021 році будуть ще п’ять разів: 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня та 15 вересня.
Ксенія – з грецької перекладається як гостинна, мандрівна.
Жінки з цим ім’ям мають велику силу духу. Водночас вони дуже чутливі та неврівноважені, тому їх легко образити, зачепити за живе.
У житті Ксенії більше непокояться про власну домівку, аніж переймаються професійними успіхами. Тому їх вважають прекрасними господинями.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання до дня ангела Ксенії.
СМС та привітання в прозі з днем ангела Ксенії
***
Нехай під крилами своїми
Ксеню ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ксеня, щира, добра, люба,
Завжди радуєте нас.
Побажаємо сьогодні
В цей святковий для вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для вас!
***
Ксеніє люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
***
Сьогодні, Ксеню, лиш для тебе
Сміється сонце просто з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.
***
Моя чудова Ксеніє, в твої іменини хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння і теплоти сердець від близьких людей, поваги і підтримки від колег, талану від долі, великого щастя і веселих днів від життя.
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Дорога Ксюшо, ти дуже позитивна людина, тому я бажаю тобі завжди залишатися такою життєрадісною і променистою! Нехай твоє життя буде сповнене яскравими емоціями, захопливими подорожами і щирим коханням! Будь щаслива і нехай всі мрії здійсняться!
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У це чудове свято я хочу побажати тобі, люба Ксеніє, бути найщасливішою і найяскравішою серед усіх. Нехай кожна мить твого життя залишає в серці лише теплий спогад, а кожна мрія неодмінно здійснюється.
День ангела Ксенії – листівки
Церковні свята у лютому 2021
У православному календарі на лютий 2021 ми зібрали всі церковні свята.
Є серед них і День преподобної Ксенії, який припадає на 6 лютого. Це ще один привід для всіх Ксюш відзначити день ангела.