31 січня відзначають Всесвітній день ювеліра, а також День натхнення мистецтвом.

За церковним календарем віряни відзначають День Панаса. Здавна вважалося, що саме цього дня треба було позбавлятися від нечистої сили.

Хто святкує іменини: Володимир, Дмитро, Іларіон, Єфрем, Кирило, Ксенія, Марія, Маркіян, Максим, Марк, Микола, Михайло, Оксана, Олексій, Омелян, Єфрем, Сергій.

Народні прикмети на 31 січня

Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни.

Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго.

Ворони кружляють зграями – чекай потужних морозів.

Що не можна робити 31 січня:

не можна хрестити хлопчика;

не можна переїжджати у чужий будинок;

не можна виходити ввечері з дому без потреби.

Календар свят на лютий

Календар свят у лютому рясніє різними датами, проте додаткових вихідних українці не отримають. Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.

Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст. Також з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.

Детальний календар свят на лютий, дивіться на сайті Факти ICTV.