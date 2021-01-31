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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День натхнення мистецтвом: яке свято 31 січня

31 січня відзначають Всесвітній день ювеліра, а також День натхнення мистецтвом.

День натхнення мистецтвом: яке свято 31 січня

За церковним календарем віряни відзначають День Панаса. Здавна вважалося, що саме цього дня треба було позбавлятися від нечистої сили.

Хто святкує іменини: Володимир, Дмитро, Іларіон, Єфрем, Кирило, Ксенія, Марія, Маркіян, Максим, Марк, Микола, Михайло, Оксана, Олексій, Омелян, Єфрем, Сергій.

Народні прикмети на 31 січня

  • Заметіль в цей день віщує прихід пізньої весни.
  • Ворони кружляють зграями високо – мороз протримається достатньо довго.
  • Ворони кружляють зграями – чекай потужних морозів.
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Що не можна робити 31 січня:

  • не можна хрестити хлопчика;
  • не можна переїжджати у чужий будинок;
  • не можна виходити ввечері з дому без потреби.

Календар свят на лютий

Календар свят у лютому рясніє різними датами, проте додаткових вихідних українці не отримають. Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.

Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст. Також з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.

Детальний календар свят на лютий, дивіться на сайті Факти ICTV.

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