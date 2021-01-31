Міжнародний день ювеліра 2021: привітання в СМС та листівках

31 січня всі країни святкують Міжнародний день ювеліра. Це професійне свято фахівця, який захоплює своєю неперевершеною майстерністю.

Професія ювеліра – одна з найдавніших, оскільки люди в усі часи любили носити красиві прикраси.

Перші вироби створили з найбільш невигадливих матеріалів. Наприклад, кольє робили з мушель, а намиста створювали з іклів.

Історія ювелірної справи

Стародавня Греція вважається батьківщиною ювелірної справи, оскільки саме тут створили перші прикраси. Сучасні майстри до цього часу дивуються красі та витонченості, якими давні греки наділили ці коштовності.

Серед матеріалів часто використовували перли, бурштин, а також і самоцвіти. Багато панянок любили, коли верхній одяг розшивали дрібними перлинами.

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Існує також гарна легенда про Дунстана, якого вважають покровителем ковалів та ювелірів. Одного разу до нього прийшов диявол і попросив створити підкову для свого копита.

Дунстан підковував того настільки боляче, що диявол попросив милосердя. Дунстан відпустив диявола лише тоді, коли той дав обіцянку не приходити у місця з підковами. З того часу підкова у будинку вважається оберегом від злих сил.

В цей визначний день важливо згадати своїх знайомих ювелірів і привітати їх з професійним святом. Факти ICTV подбали про це і підготували найкращі привітання з Міжнародним днем ювеліра у віршах та листівках.

Оригінальні привітання з Міжнародним днем ​​ювеліра у віршах

День нині вельми визначний

Для тих, хто прикрашає світ.

Блиск на каблучці золотій —

Твоя заслуга, ювелір.

Ми всі черпаємо натхнення,

На камінь дивлячись щораз,

Адже твоя уважна праця

Дарує захват від прикрас.

***

Ми вас вітаємо, салют, ювеліри!

Хай праця невтомна великий дохід принесе,

Рукам вашим чуйним — хвала і шана!

Нехай вам підвладне буде золото світу все.

Нехай той вислів, що чоботар лишився

Без власних – теплих, зручних чобіт,

Вас оминає. Хай добре лише стається.

Достатку вам! Прикрасами тіште світ!

***

Ти знаєшся на прикрасах,

Підробку бачиш одразу,

І відрізниш безсумнівно

Діаманти та фіаніти.

Смарагд, рубін, сапфір

Огранити легко зумієш,

Коштовності — це твій світ

І праця, якій ти радієш.

А для жінок планети

Ти – безперечно кумир.

Кожна колись мріяла,

Щоб був чоловік – ювелір.

Зі святом тебе, мій друже,

Ти справжній профі! Нехай

Доля тебе до цілі

Легкими веде шляхами!

***

Картина в металі струмує,

Майстерність і задум – є.

У злагоді розум і серце —

Прикраса нова постає!

Іскру із каменя щойно

Він викресав, мов факір.

Красу дарувати — це доля,

Яку обрав ювелір.

Майстрів привітати хочу

З цим славним, прекрасним днем.

З вас кожен назватись може

Ювелірним королем.

***

Вітаємо з Днем ювеліра,

Терпіння багато бажаємо.

Ця праця захоплення варта,

Мистецтвом її називаємо.

Бажаю вам успіху, щастя,

Натхнення й нових ідей.

Хай згадують вас нащадки

За ваші коштовні шедеври!

***

Хто на світі краще знає

Все про перли та сапфір?

Той, кого вітаємо –

Майстер-ювелір!

Пильне око і терпіння,

Спритні руки золоті!

Ми бажаємо натхнення,

Друже-ювелір, тобі!

Красиві привітання з Міжнародним днем ​​ювеліра у листівках

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