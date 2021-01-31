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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Незначне потепління: прогноз погоди на 31 січня (КАРТА)

Прогноз погоди на неділю, 31 січня, свідчить, що в Україні ще триматиметься мінусова температура.

Незначне потепління: прогноз погоди на 31 січня (КАРТА)

На Заході синоптики прогнозують сонячну погоду, вдень температура повітря піднімиться до -1 градуса, а вночі опуститься до -5.

У північних областях температура вночі буде трохи вищого – до -3 градусів, а вдень також буде від -1 до -3.

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На Сході передбачається стовпчик термометра показуватиме до +5 градусів вдень, а вночі до +4.

У південних областях також буде дещо тепліше – температура підніметься до +8.

Погода на 31 січня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода у лютому

За попередніми прогнозами синоптиків, погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Водночас народні синоптики ще у грудні прогнозували, що лютий може бути найхолоднішим місяцем зими, та передбачали морози до -10…-14.

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