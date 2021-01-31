1 лютого 2021 року православні християни вшановують пам’ять святого Макарія Весновказника.

У народі його називали Громницею, оскільки це єдиний день взимку, коли може трапитися гроза.

А ще 1 лютого синоптики пильно стежать за погодою.

День ангела 1 лютого святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро та Федір.

Народні прикмети на 1 лютого

Морозний Макарів день – буде спекотне літо.

Тепла погода – перша половина літа буде дощовою.

Жодної хмаринки на небі – до ранньої та теплої весни.

Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.

У ніч проти 1 лютого сняться віщі сни, більшість з яких збуваються вже наступного дня.

Що не можна робити 1 лютого

Виконувати тяжку фізичну роботу.

Надягати чорний, траурний колір.

Стригти волосся.

Заборонено лаятися.