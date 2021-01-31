1 лютого 2021 року православні християни вшановують пам’ять святого Макарія Весновказника.
У народі його називали Громницею, оскільки це єдиний день взимку, коли може трапитися гроза.
А ще 1 лютого синоптики пильно стежать за погодою.
День ангела 1 лютого святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро та Федір.
Народні прикмети на 1 лютого
- Морозний Макарів день – буде спекотне літо.
- Тепла погода – перша половина літа буде дощовою.
- Жодної хмаринки на небі – до ранньої та теплої весни.
- Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.
- У ніч проти 1 лютого сняться віщі сни, більшість з яких збуваються вже наступного дня.
Що не можна робити 1 лютого
- Виконувати тяжку фізичну роботу.
- Надягати чорний, траурний колір.
- Стригти волосся.
- Заборонено лаятися.
Свята в Україні у лютому 2021
У календарі на лютий 2021 буде чимало приємних свят. Зокрема, 14 лютого усі закохані відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.
А з 24 лютого до 1 березня православні українці святкуватимуть Масляну.