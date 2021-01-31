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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День Макарія Весновказника: яке свято 1 лютого

1 лютого 2021 року православні християни вшановують пам’ять святого Макарія Весновказника.

Свято 1 лютого

У народі його називали Громницею, оскільки це єдиний день взимку, коли може трапитися гроза.

А ще 1 лютого синоптики пильно стежать за погодою.

День ангела 1 лютого святкують: Антон, Арсеній, Макар, Марк, Микола, Петро та Федір.

Народні прикмети на 1 лютого

  • Морозний Макарів день – буде спекотне літо.
  • Тепла погода – перша половина літа буде дощовою.
  • Жодної хмаринки на небі – до ранньої та теплої весни.
  • Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.
  • У ніч проти 1 лютого сняться віщі сни, більшість з яких збуваються вже наступного дня.

Що не можна робити 1 лютого

  • Виконувати тяжку фізичну роботу.
  • Надягати чорний, траурний колір.
  • Стригти волосся.
  • Заборонено лаятися.
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Фото: Pixabay

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