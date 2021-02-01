У США запустили прототип ракети на біопаливі

31 січня американська компанія bluShift Aerospace запустила у космос першу комерційну ракету на біопаливі. Після кількох невдалих спроб через сніг Stardust таки піднялася.

Саша Дері, який винайшов біопаливо, не розкриває таємницю його складу. Але він певен, біопаливо можна отримувати з ферм по всьому світу.

Засновник та виконавчий директор bluShift Aerospace та його команда витратили більше шести років на вдосконалення формули та розробку унікального модульного гібридного двигуна.

– Ми хочемо довести, що біопаливо може служити настільки ж добре, якщо не краще в деяких випадках, ніж традиційне паливо для ракет, – наголосив Саша Дері.

Цього разу корисне навантаження ракети вміщало експеримент середньої школи та сплав для випробування – нітинол, який виготовили дослідники з лабораторії Kellogg у м. Салем, штат Нью-Гемпшир.

– Немає жодної служби запуску космічного простору, яка дасть змогу виходити в космос одному або двом корисним вантажам. Uber не має космосу. Ми хочемо стати службою Uber у космос, – заявили у компанії.

За словами винахідника Джо Келлогг, нітинол – це матеріал, який запам’ятовує форму, що використовується у медичних виробах, зокрема стентах. Також матеріал використовується для захисту корисного навантаження ракет від вібрацій.

Засновники планують побудувати ракети з нітинолу та зробити їх легшими та енергоефективнішим.

Stardust

Stardust – це ракета, довжиною всього 6 футів (майже два метри) і вагою 250 кг. Оскільки запуск такої ракети порівняно дешевий і не потребує високотехнологічної інфраструктури, як у більших ракет, космічні дослідження стануть доступнішими для більшої кількості людей.

Студенти, дослідники та компанії зможуть проводити експерименти та тестувати продукти з більшим контролем та частотою.

Джерело: BBC