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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Хочуть стати Uber в космосі: у США запустили прототип ракети на біопаливі

31 січня американська компанія bluShift Aerospace запустила у космос першу комерційну ракету на біопаливі. Після кількох невдалих спроб через сніг Stardust таки піднялася.

Хочуть стати Uber в космосі: у США запустили прототип ракети на біопаливі

Саша Дері, який винайшов біопаливо, не розкриває таємницю його складу. Але він певен, біопаливо можна отримувати з ферм по всьому світу.

Засновник та виконавчий директор bluShift Aerospace та його команда витратили більше шести років на вдосконалення формули та розробку унікального модульного гібридного двигуна.

– Ми хочемо довести, що біопаливо може служити настільки ж добре, якщо не краще в деяких випадках, ніж традиційне паливо для ракет, – наголосив Саша Дері.

Цього разу корисне навантаження ракети вміщало експеримент середньої школи та сплав для випробування – нітинол, який виготовили дослідники з лабораторії Kellogg у м. Салем, штат Нью-Гемпшир.

– Немає жодної служби запуску космічного простору, яка дасть змогу виходити в космос одному або двом корисним вантажам. Uber не має космосу. Ми хочемо стати службою Uber у космос, – заявили у компанії.

За словами винахідника Джо Келлогг, нітинол – це матеріал, який запам’ятовує форму, що використовується у медичних виробах, зокрема стентах. Також матеріал використовується для захисту корисного навантаження ракет від вібрацій.

Засновники планують побудувати ракети з нітинолу та зробити їх легшими та енергоефективнішим.

У США запустили прототип ракети на біопаливі

Stardust

Stardust – це ракета, довжиною всього 6 футів (майже два метри) і вагою 250 кг. Оскільки запуск такої ракети порівняно дешевий і не потребує високотехнологічної інфраструктури, як у більших ракет, космічні дослідження стануть доступнішими для більшої кількості людей.

Студенти, дослідники та компанії зможуть проводити експерименти та тестувати продукти з більшим контролем та частотою.

Джерело: BBC

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