Погода на тиждень в Україні з 2 лютого 2021 до 5 лютого 2021

Погода на тиждень в Україні з 2 лютого до 6 лютого передбачається з опадами.

У вівторок, 2 лютого, на усій території країни синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та морози.

У західних та північних областях вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +4°С до -6°С, вночі – від -1°С до -12°С.

У центральних та східних областях передбачається вдень від +7°С до -5°С, а вночі – від +5°С до -7°С.

На Півдні температура повітря підніметься до +8°С.

У середу, 3 лютого, в Україні пройдуть дощі та мокрий сніг.

У західних, центральних та східних областях синоптики прогнозують опади. Вдень стовпчики терометрів показуватимуть до -1°С, а вночі – -9°С.

На Сході та Півдні температурні показники будуть вищими, а дощів з мокрим снігом не передбачається. Вдень повітря прогріється до +8°С, а вночі – до +4°С.

У четвер, 4 лютого, на Заході, Півночі та Центрі буде мокрий сніг з дощем. Температура повітря становитиме вдень від 0°С до +9°С, вночі – від +5°С до -2°С.

У східних та південних областях передбачатиметься вдень від +3°С до +9°С, а вночі – від +1°С до +4°С.

У п’ятницю, 5 лютого, майже на усій території України, окрім Луганської та Донецької областей, буде хмарно з проясненнями.

Вдень на Заході стовпчики термометрів показуватимуть від +8°С до -4°С, вночі – від +4°С до -8°С. На Півночі буду морози, температура повітря опуститься вдень до -12°С, а вночі до -15°С.

В центральних, південних та східних областях температура повітря становитиме вдень до -6°С, а вночі до -7°С.

Погода на лютий

Погода у лютому 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг з дощем.

Мінімальні -9°С можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3°С до +2°С.

Водночас народні синоптики ще у грудні прогнозували, що лютий може бути найхолоднішим місяцем зими, та передбачали морози до -10°С та -14°С.