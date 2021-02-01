Вже у 10-ти аеропортах України можна користуватися електронною копією документів у додатку Дія для внутрішніх рейсів.
За даними прес-служби сервісу, цю послугу офіційно запустили лише три дні тому, проте вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами.
Які аеропорти приймають паспорти в Дії
- Бориспіль;
- Київ;
- Одеса;
- Львів імені Данила Галицького;
- Харків;
- Запоріжжя;
- Миколаїв;
- Івано-Франківськ;
- Херсон;
- Дніпропетровськ.
В Україні з 2020 року діють електронні версії документів, зокрема закордонного паспорта, які доступні у мобільному додатку Дія.
Завдяки цьому нововведенню не потрібно носити з собою паперовий варіант документів, достатньо лише один раз завантажити додаток.
Всі соцзаклади об’єднають у Дії
В Україні підписали указ про розвиток соціальних послуг та запровадження контролю за дотриманням якісних стандартів у цій сфері.
Уряд країни планує створити Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Інформацію про громадян пропонують внести до додатка Дія. Створення реєстру зумовлено пожежею в будинку для літніх людей у Харкові.
Джерело: Дія
Фото: Мінцифра