Вже у 10-ти аеропортах України можна користуватися електронною копією документів у додатку Дія для внутрішніх рейсів.

За даними прес-служби сервісу, цю послугу офіційно запустили лише три дні тому, проте вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами.

Які аеропорти приймають паспорти в Дії

Бориспіль;

Київ;

Одеса;

Львів імені Данила Галицького;

Харків;

Запоріжжя;

Миколаїв;

Івано-Франківськ;

Херсон;

Дніпропетровськ.

В Україні з 2020 року діють електронні версії документів, зокрема закордонного паспорта, які доступні у мобільному додатку Дія.

Завдяки цьому нововведенню не потрібно носити з собою паперовий варіант документів, достатньо лише один раз завантажити додаток.

Всі соцзаклади об’єднають у Дії

В Україні підписали указ про розвиток соціальних послуг та запровадження контролю за дотриманням якісних стандартів у цій сфері.

Уряд країни планує створити Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Інформацію про громадян пропонують внести до додатка Дія. Створення реєстру зумовлено пожежею в будинку для літніх людей у Харкові.

Джерело: Дія

Фото: Мінцифра