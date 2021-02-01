PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Паспорти з додатку Дія приймають у 10 аеропортах України

Вже у 10-ти аеропортах України можна користуватися електронною копією документів у додатку Дія для внутрішніх рейсів.

Додаток Дія

За даними прес-служби сервісу, цю послугу офіційно запустили лише три дні тому, проте вже 20% пасажирів скористалися електронними паспортами.

Які аеропорти приймають паспорти в Дії

  • Бориспіль;
  • Київ;
  • Одеса;
  • Львів імені Данила Галицького;
  • Харків;
  • Запоріжжя;
  • Миколаїв;
  • Івано-Франківськ;
  • Херсон;
  • Дніпропетровськ.

В Україні з 2020 року діють електронні версії документів, зокрема закордонного паспорта, які доступні у мобільному додатку Дія.

Завдяки цьому нововведенню не потрібно носити з собою паперовий варіант документів, достатньо лише один раз завантажити додаток.

Всі соцзаклади об’єднають у Дії

В Україні підписали указ про розвиток соціальних послуг та запровадження контролю за дотриманням якісних стандартів у цій сфері.

Уряд країни планує створити Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. Інформацію про громадян пропонують внести до додатка Дія. Створення реєстру зумовлено пожежею в будинку для літніх людей у Харкові.

Джерело: Дія

Фото: Мінцифра

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка