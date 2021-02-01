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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Снігопади і похолодання: прогноз погоди на 1 лютого (КАРТА)

У понеділок, 1 лютого, синоптики прогнозують складні погодні умови майже на всій території України, а також зниження температури в середньому на 3-5 градусів.

Погода ICTV

Зокрема, снігопади, мокрий сніг та ожеледь очікуються у більшості центральних, північних та західних регіонів, а дощі та пориви вітру до 15-20 м/с – у південних та східних областях.

На дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця – це І рівень небезпеки.

Мінімальні -13 очікуються вночі на Півночі, проте вдень потепліє до -1 -5.

На Заході прогнозують від 0 до 5 градусів морозу.

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У Центрі – від -1 до +9, на Сході в діапазоні +7 +9.

Найтепліше на Півдні – від +5 до +12.

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За прогнозами Укргідрометцентру, середня місячна температура у лютому передбачається у діапазоні від -3 до +1.

Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 25-58 мм, в гірських районах Закарпатської області – до 73-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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