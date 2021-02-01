У понеділок, 1 лютого, синоптики прогнозують складні погодні умови майже на всій території України, а також зниження температури в середньому на 3-5 градусів.
Зокрема, снігопади, мокрий сніг та ожеледь очікуються у більшості центральних, північних та західних регіонів, а дощі та пориви вітру до 15-20 м/с – у південних та східних областях.
На дорогах країни, крім південно-східної частини, ожеледиця – це І рівень небезпеки.
Мінімальні -13 очікуються вночі на Півночі, проте вдень потепліє до -1 -5.
На Заході прогнозують від 0 до 5 градусів морозу.
У Центрі – від -1 до +9, на Сході в діапазоні +7 +9.
Найтепліше на Півдні – від +5 до +12.
Погода у лютому 2021
За прогнозами Укргідрометцентру, середня місячна температура у лютому передбачається у діапазоні від -3 до +1.
Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 25-58 мм, в гірських районах Закарпатської області – до 73-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.