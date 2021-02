Китайська корпорація Xiaomi анонсувала пристрій, який зможе заряджати мобільні девайси в радіусі кількох метрів дистанційно, без кабелів і підставок.

Mi Air Charge сконструйований у формі коробки з п’ятьма фазовими антенами для виявлення пристрою та 144 антенами для передавання міліметрових хвиль. Зарядна станція заряджатиме кілька пристроїв одночасно з потужністю у 5 ват на кожен.

Сумісні смартфони оснащуватимуть 14 антенами, які прийматимуть хвилі від Mi Air Charge.Далі енергія перетворюватиметься на електричну.

У компанії наголосили, Mi Air Charge зможе заряджати не лише телефони, а й інші пристрої — годинник, колонки тощо.

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s

— Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021