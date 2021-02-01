Китайська корпорація Xiaomi анонсувала пристрій, який зможе заряджати мобільні девайси в радіусі кількох метрів дистанційно, без кабелів і підставок.

Mi Air Charge сконструйований у формі коробки з п’ятьма фазовими антенами для виявлення пристрою та 144 антенами для передавання міліметрових хвиль. Зарядна станція заряджатиме кілька пристроїв одночасно з потужністю у 5 ват на кожен.

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– Уявіть, ви йдете по кімнаті, і ваш телефон автоматично починає заряджатися. Ми робимо це можливим уже сьогодні, представивши технологію Mi Air Charge, – розповідають у компанії.

Сумісні смартфони оснащуватимуть 14 антенами, які прийматимуть хвилі від Mi Air Charge.Далі енергія перетворюватиметься на електричну.

У компанії наголосили, Mi Air Charge зможе заряджати не лише телефони, а й інші пристрої — годинник, колонки тощо.

Revolutionizing the current wireless charging methods, #MiAirCharge Technology charges your devices remotely, without cables and charging stands. Let's see it in action! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/9bD0Awul4s — Xiaomi (@Xiaomi) January 29, 2021

Точна дата появи пристрою у вільному продажі поки що не відома. Жодна із заявлених новинок Xiaomi не підтримуватиме цю технологію.

Xiaomi у чорному списку

Уряд США оновив чорний список компаній та додав туди Xiaomi, а також ще 8 компаній КНР. Так, Штати розширили перелік компаній, в чиї акції буде заборонено вкладати кошти американським інвесторам.

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