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Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – покрокова інструкція
Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |
Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – покрокова інструкція

Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – покрокова інструкція

Легкий спосіб, як перенести переписку WhatsApp в Telegram, та що для цього необхідно зробити – читайте на Фактах ICTV.

Відкриваємо додаток WhatsApp

Відкриваємо меню смартфона і знаходимо WhatsApp.

Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – інструкція

Знаходимо потрібну бесіду

Не відкриваючи обраний діалог, тягнемо його ліворуч.

Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – інструкція

Готуємо експорт бесіди

У запропонованому меню (Ще та Архівувати) обираємо Ще. Потім – Експортувати бесіду.

Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – інструкція

Зберігаємо медіа

Перед початком експорту можна буде обрати, чи включатиме він перенесення медіафайлів бесіди.

Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – інструкція

Після завершення експорту на екрані з’явиться меню Поділитися. Обираємо додаток Telegram.

Завершуємо експорт бесіди

Обираємо потрібну нам бесіду, натискаємо на неї, очікуємо виконання дії. Готово!

Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – інструкція

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