Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – інструкція

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Як перенести переписку WhatsApp в Telegram – покрокова інструкція
Легкий спосіб, як перенести переписку WhatsApp в Telegram, та що для цього необхідно зробити – читайте на Фактах ICTV.
Відкриваємо додаток WhatsApp
Відкриваємо меню смартфона і знаходимо WhatsApp.
Знаходимо потрібну бесіду
Не відкриваючи обраний діалог, тягнемо його ліворуч.
Готуємо експорт бесіди
У запропонованому меню (Ще та Архівувати) обираємо Ще. Потім – Експортувати бесіду.
Зберігаємо медіа
Перед початком експорту можна буде обрати, чи включатиме він перенесення медіафайлів бесіди.
Після завершення експорту на екрані з’явиться меню Поділитися. Обираємо додаток Telegram.
Завершуємо експорт бесіди
Обираємо потрібну нам бесіду, натискаємо на неї, очікуємо виконання дії. Готово!