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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День бабака: яке свято 2 лютого

2 лютого відзначається Всесвітній день гавайської гітари, Всесвітній день водно-болотних угідь і День обізнаності про ревматоїдний артрит.

День бабака: яке свято 2 лютого

У США 2 лютого святкують День бабака.

Православна церква 2 лютого вшановує пам’ять святого Євфимія Великого.

Іменини 2 лютого святкують Інна, Римма, Лаврентій, Артем, Павло та Захар.

Народні прикмети на 2 лютого: 

  • якою погода буде, така буде і на Масницю;
  • почалася заметіль – триватиме весь тиждень;
  • сонце – до червоної весни, похмуро – до затяжних морозів, вітряно – до сирого року;
  • у цей день втратити рукавицю – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.
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Календар свят на лютий 2021

Що не можна робити 2 лютого: 

  • не можна підіймати з підлоги дрібні монети;
  • не можна співати після заходу сонця;
  • не можна перебирати крупу.

Календар свят на 2021 рік

Протягом року українці святкуватимуть низку церковних свят.

Серед них одне з найголовніших – Великдень.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.

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