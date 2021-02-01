2 лютого відзначається Всесвітній день гавайської гітари, Всесвітній день водно-болотних угідь і День обізнаності про ревматоїдний артрит.

У США 2 лютого святкують День бабака.

Православна церква 2 лютого вшановує пам’ять святого Євфимія Великого.

Іменини 2 лютого святкують Інна, Римма, Лаврентій, Артем, Павло та Захар.

Народні прикмети на 2 лютого:

якою погода буде, така буде і на Масницю;

почалася заметіль – триватиме весь тиждень;

сонце – до червоної весни, похмуро – до затяжних морозів, вітряно – до сирого року;

у цей день втратити рукавицю – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.

Читайте Календар свят на лютий 2021

Що не можна робити 2 лютого:

не можна підіймати з підлоги дрібні монети;

не можна співати після заходу сонця;

не можна перебирати крупу.

Календар свят на 2021 рік

Протягом року українці святкуватимуть низку церковних свят.

Серед них одне з найголовніших – Великдень.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.