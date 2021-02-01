2 лютого відзначається Всесвітній день гавайської гітари, Всесвітній день водно-болотних угідь і День обізнаності про ревматоїдний артрит.
У США 2 лютого святкують День бабака.
Православна церква 2 лютого вшановує пам’ять святого Євфимія Великого.
Іменини 2 лютого святкують Інна, Римма, Лаврентій, Артем, Павло та Захар.
Народні прикмети на 2 лютого:
- якою погода буде, така буде і на Масницю;
- почалася заметіль – триватиме весь тиждень;
- сонце – до червоної весни, похмуро – до затяжних морозів, вітряно – до сирого року;
- у цей день втратити рукавицю – до бідності, поранити руку – до хвороби близької людини.
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Календар свят на лютий 2021
Що не можна робити 2 лютого:
- не можна підіймати з підлоги дрібні монети;
- не можна співати після заходу сонця;
- не можна перебирати крупу.
Календар свят на 2021 рік
Протягом року українці святкуватимуть низку церковних свят.
Серед них одне з найголовніших – Великдень.
Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.