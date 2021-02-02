22 авіасполучення під забороною: SkyUp оновила маршрути

Державіаслужба заборонила компанії SkyUp здійснювати відразу 22 маршрути через відсутність вільної квоти. Але в той же час повітряна служба відкрила п’ять нових рейсів.

SkyUp дозволили будувати маршрути з Києва в Ейндховен (Нідерланди), Манчестер (Велика Британія), Ер-Ріяд та Джидду (Саудівська Аравія), Мюнхен (Німеччина). Рейси виконуватимуть два-три рази на тиждень.

Також українська авіакомпанія частіше літатиме до Берліна (сім разів на тиждень). Натомість їй скасували маршрути з Києва до Брюсселя і з Одеси в Баку через відсутність вільної квоти.

Також державіаслужба скасувала SkyUp сім сполучень з Києва, п’ять – зі Львова, чотири – з Харкова і три – із Запоріжжя та Одеси.

Список рейсів, права на які скасували:

Київ-Бухарест

Київ-Дортмунд

Київ-Піза

Київ-Рига

Київ-Осло

Київ-Турин

Київ-Шарджа

Львів-Будапешт

Львів-Гданськ

Львів-Дубай

Львом-Рим

Львів-Шарджа

Одеса-Ріміні

Одеса-Іракліон

Одеса-Ламеція-Терме

Харків-Варшава

Харків-Дубай

Харків-Ламеція-Терме

Харків-Шарджа

Запоріжжя-Афіни

Запоріжжя-Ріміні

Запоріжжя-Шарджа

SkyUp оновила правила перевезення ручної поклажі

Цього року авіакомпанія SkyUp оновила правила перевезення ручної поклажі.

Максимальну вагу одного місця ручної поклажі збільшать із 7 до 9 кг.

Ноутбук, чоловічу чи жіночу сумку, верхній одяг, парасольку, книгу, які можна було безкоштовно брати на борт, за новими правилами тепер потрібно класти в сумку чи валізу з ручною поклажею.

Джерело: Avianews

Фото: SkyUp