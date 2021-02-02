22 авіасполучення під забороною: SkyUp оновила маршрути

Державіаслужба заборонила компанії SkyUp здійснювати відразу 22 маршрути через відсутність вільної квоти. Але в той же час повітряна служба відкрила п’ять нових рейсів.
SkyUp дозволили будувати маршрути з Києва в Ейндховен (Нідерланди), Манчестер (Велика Британія), Ер-Ріяд та Джидду (Саудівська Аравія), Мюнхен (Німеччина). Рейси виконуватимуть два-три рази на тиждень.
Також українська авіакомпанія частіше літатиме до Берліна (сім разів на тиждень). Натомість їй скасували маршрути з Києва до Брюсселя і з Одеси в Баку через відсутність вільної квоти.
Також державіаслужба скасувала SkyUp сім сполучень з Києва, п’ять – зі Львова, чотири – з Харкова і три – із Запоріжжя та Одеси.
Список рейсів, права на які скасували:
- Київ-Бухарест
- Київ-Дортмунд
- Київ-Піза
- Київ-Рига
- Київ-Осло
- Київ-Турин
- Київ-Шарджа
- Львів-Будапешт
- Львів-Гданськ
- Львів-Дубай
- Львом-Рим
- Львів-Шарджа
- Одеса-Ріміні
- Одеса-Іракліон
- Одеса-Ламеція-Терме
- Харків-Варшава
- Харків-Дубай
- Харків-Ламеція-Терме
- Харків-Шарджа
- Запоріжжя-Афіни
- Запоріжжя-Ріміні
- Запоріжжя-Шарджа
SkyUp оновила правила перевезення ручної поклажі
Цього року авіакомпанія SkyUp оновила правила перевезення ручної поклажі.
Максимальну вагу одного місця ручної поклажі збільшать із 7 до 9 кг.
Ноутбук, чоловічу чи жіночу сумку, верхній одяг, парасольку, книгу, які можна було безкоштовно брати на борт, за новими правилами тепер потрібно класти в сумку чи валізу з ручною поклажею.
Джерело: Avianews
Фото: SkyUp