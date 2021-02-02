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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

22 авіасполучення під забороною: SkyUp оновила маршрути

Державіаслужба заборонила компанії SkyUp здійснювати відразу 22 маршрути через відсутність вільної квоти. Але в той же час повітряна служба відкрила п’ять нових рейсів.

22 авіасполучення під забороною: SkyUp оновила маршрути

SkyUp дозволили будувати маршрути з Києва в Ейндховен (Нідерланди), Манчестер (Велика Британія), Ер-Ріяд та Джидду (Саудівська Аравія), Мюнхен (Німеччина). Рейси виконуватимуть два-три рази на тиждень.

Також українська авіакомпанія частіше літатиме до Берліна (сім разів на тиждень). Натомість їй скасували маршрути з Києва до Брюсселя і з Одеси в Баку через відсутність вільної квоти.

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Також державіаслужба скасувала SkyUp сім сполучень з Києва, п’ять – зі Львова, чотири – з Харкова і три – із Запоріжжя та Одеси.

Список рейсів, права на які скасували:

  • Київ-Бухарест
  • Київ-Дортмунд
  • Київ-Піза
  • Київ-Рига
  • Київ-Осло
  • Київ-Турин
  • Київ-Шарджа
  • Львів-Будапешт
  • Львів-Гданськ
  • Львів-Дубай
  • Львом-Рим
  • Львів-Шарджа
  • Одеса-Ріміні
  • Одеса-Іракліон
  • Одеса-Ламеція-Терме
  • Харків-Варшава
  • Харків-Дубай
  • Харків-Ламеція-Терме
  • Харків-Шарджа
  • Запоріжжя-Афіни
  • Запоріжжя-Ріміні
  • Запоріжжя-Шарджа

SkyUp оновила правила перевезення ручної поклажі

Цього року авіакомпанія SkyUp оновила правила перевезення ручної поклажі.

Максимальну вагу одного місця ручної поклажі збільшать із 7 до 9 кг.

Ноутбук, чоловічу чи жіночу сумку, верхній одяг, парасольку, книгу, які можна було безкоштовно брати на борт, за новими правилами тепер потрібно класти в сумку чи валізу з ручною поклажею.

Джерело: Avianews

Фото: SkyUp 

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