У Харківській області бабак-провісник Тимко III спрогнозував, що весна в Україну прийде через шість тижнів.

Бабака розбудили 2 лютого у селищі Гайдари Харківської області. Звір прокинувся після зимової сплячки та не зміг побачити свою тінь через те, що в цей день хмарна погода.

Традиція будити бабака для передбачення настання весни зовсім нещодавно з’явилася в Україні. У США День бабака – національне свято, яке щорічно святкують 2 лютого.

Вважається, що саме 2 лютого потрібно спостерігати за поведінкою бабака. Таким чином можна передбачити, коли буде весна.

Передбачення бабака Тимка 2020

У 2020 році у Харкові бабак Тимко III, який живе в селі Гайдари передбачив прихід весни у 2020 році.

Після пророкувань звірові подарували букет з моркви та яблук розміром з самого провісника.