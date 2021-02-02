День ангела Артема 2 лютого: привітання та значення імені

День ангела Артема щорічно святкують 2 лютого.

Чоловіче ім’я Артем за походженням давньогрецьке. Ім’я має два трактування.

Перше тлумачення пов’язує його з ім’ям богині життя і родючості в Стародавній Греції – Артеміди. Друге ж визначає значення імені як сильний чоловік з міцним здоров’ям.

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Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Артема в СМС і листівках.

Листівки з Днем ангела Артема

Привітання з Днем ангела Артема у СМС

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Артем,

Прийми привітання!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Тебе Артем ми всі вітаємо,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

У Артема нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Вітаю з Днем ангела Артема. Нехай ангел тебе не покидає, нехай удача від тебе не відходить, нехай мужність веде тебе до благородної перемоги. Від щирого серця бажаю здоров’я, любові, добробуту, миру, радості, міцних сил і першості у всьому. Хай щастить!

***

В цей святковий день вітаю Артема з Днем ангела. Бажаю йому завжди відчувати підтримку свого ангела-хранителя, а також друзів та близьких. Нехай кожен день посміхається доброю звісткою, а ніч знімає всю втому і прибирає неприємності.

***

Дорогий Артем, вітаю тебе з Днем ангела. Хочу побажати тобі щирого і справжнього щастя, доброї та незмінної вдачі, великих і незламних успіхів, нереального і великого везіння, міцного і міцного здоров’я. Хай твій ангел вберігає тебе все твоє життя.

Календар православних свят на 2021 рік

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