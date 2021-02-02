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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Інни 2021: привітання в СМС

День ангела Інни відзначають кілька разів на рік, зокрема і 2 лютого.

День ангела Інни 2021: привітання в СМС

Ім’я Інна походить з латинської мови і означає бурхлива. Зазвичай дівчата з цим іменем дуже витончені, чуттєві та добрі.

Не забудьте привітати своїх подруг, рідних та знайомих з їхнім днем ангела!

Привітання в СМС

*****

Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Інна вітає!

*****

Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Інна вітає!

*****

Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!

*****

З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!

*****

Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!

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Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою. Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.

Детальний календар церковних свят на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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