День ангела Інни відзначають кілька разів на рік, зокрема і 2 лютого.

Ім’я Інна походить з латинської мови і означає бурхлива. Зазвичай дівчата з цим іменем дуже витончені, чуттєві та добрі.

Не забудьте привітати своїх подруг, рідних та знайомих з їхнім днем ангела!

Привітання в СМС

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Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами Інна вітає!

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Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами Інна вітає!

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Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

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З Днем Ангела Інни мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

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Твоє ім’я Інна — найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

Читайте Календар свят на лютий 2021

Православні свята у лютому

У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.

Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою. Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.

Детальний календар церковних свят на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.