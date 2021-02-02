Google виплатить $3,8 млн у справі про дискримінацію за статевою ознакою

Компанія Google виплатить 3,8 млн доларів для врегулювання справи про дискримінацію під час найму на роботу і оплати праці співробітників.

Під час перевірки встановили, що співробітники чоловічої і жіночої статі, які займали посади програмних інженерів в декількох підрозділах компанії, отримували неоднакові зарплати.

– Під час планової оцінки відповідності виявили нерівність в оплаті праці жінок-службовців, які обіймають посади інженерів з розробки програмного забезпечення на своїх підприємствах в Маунтін-В’ю, Сіетлі та Кіркленді, штат Вашингтон. Агентство також виявило відмінності в нормах прийому на роботу, які ставили в невигідне становище жінок і азіатських кандидатів на посади інженерів з розробки програмного забезпечення в офісах Google в Сан-Франциско, Саннівейл і Кіркленд, – зазначили у Міністерстві праці США.

У відомстві також повідомили про расову та гендерну дискримінацію під час працевлаштування.

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В результаті сторонам вдалося досягти мирової угоди, згідно з якою Google виплатить понад $3,8 млн більш ніж 5,5 тисячі нинішніх співробітників і шукачів вакансій.

З цих коштів виділять сума в розмірі $1,25 мільйона, щоб протягом наступних п’яти років скорегувати рівень заробітної плати програмних інженерів у Вашингтоні, Каліфорнії і Нью-Йорку.

Співробітники Google не повернуться в офіс до вересня. І після повернення працівники можуть частину робочого тижня проводити, працюючи віддалено.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї сказав, що компанія протестує ідею гнучкого робочого тижня, під час якої співробітники працюватимуть не менше трьох днів на тиждень в офісі та вдома решту часу.

Джерело: Міністерство праці США