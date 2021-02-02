Гороскоп на тиждень з 1 до 7 лютого 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 1 до 7 лютого 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Під час першого тижня ретроградного Меркурія багато справ припиняться, з’явиться необхідність їх переглянути, це стосуватиметь всіх сфер життя. Посилюється потреба у самоті, часто, дратує суспільство, більшість людей відрізняються нестандартною поведінкою та уповільненою реакцією. Проекти, розпочаті раніше, вимагають трансформацій. Рішення тих чи інших проблем пов’язані з людьми з минулого. Тиждень сприятливий для усунення тривалих конфліктів і відновлення взаємин.

Гороскоп для Овнів

Цього тижня обставини допоможуть вирішити найболючіші питання. Дозвольте ситуаціям оформитися найкращим чином для вас, не квапте події. Якщо ви здатні впоратися зі своїми емоціями, то інтелект і воля будуть у гармонії. Це сприятиме повільному, але впевненому просуванню та досягненню цілей. Однак не нехтуйте критичним мисленням, плануванням і порадами досвідчених партнерів. Не сприятливий час для динамічного затвердження своїх ідей і планів.

Гороскоп для Тельців

Сприятливі дні для ділових переговорів, перегляду контрактів і договорів, трансформацій у професійній сфері. У фінансових справах відбуваються зміни, можливі затримки або невиконання зобов’язань як з вашого боку, так і з боку партнерів. Намагайтеся не доводити ситуацію до конфлікту, проявіть терпіння і тоді не доведеться шкодувати. Хороший період для посередництва у будь-якому вигляді, а також для особистих бесід та усунення розбіжностей. Сприятливі дні для масажу, проведення комплексу оздоровчих фізичних вправ.

Гороскоп для Близнюків

Сприятливий час для підбиття підсумків, конструктивного обговорення планів, корисних суперечок. Максимум спілкування, можливі успішні ділові поїздки і контакти. Ефективність ваших зусиль висока, але успіх багато в чому залежить від давніх партнерів, колег і друзів. Період сприятливий для перегляду контрактів, внесення змін, роботи з документами, вироблення ділової стратегії. Намагайтеся не поспішати, бо надмірна активність може стати причиною незначних травм. Хороший період для обговорення сімейних планів, вирішення нагальних проблем.

Гороскоп для Раків

Ваші ініціативи будуть гідно оцінені, якщо ви будете спиратися на вже проекти і справи, які давно в роботі. Можливо, доведеться брати на себе додаткову відповідальність, у стосунках багато що залежить від вас. Якщо ви проявите наполегливість та активність, це не викликатиме протесту з боку близьких і коханих, їм це навіть сподобається. Можете опинитися в конфліктній ситуації, але саме ви здатні допомогти оточуючим з неприємними обставинами, які склалися. Творче мислення, яке прокинеться у цей період, дозволить ухвалити вам мудрі рішення.

Гороскоп для Левів

Несподівані та кризові ситуації пробудять творчі здібності та інтелект. Завдяки цьому з’являється можливість вирішити давні завдання і проблеми. Можливі зустрічі зі старими знайомими, колегами, діловими партнерами. Ви можете отримати важливу інформацію, яка змінить звичний плин життя. Сприятливий час для досліджень, повторення пройденого матеріалу, інтелектуальної праці, поїздок у ті місця, де були раніше. Якщо ви хочете що-небудь відновити або продовжити, то ці дні чудово підходять.

Гороскоп для Дів

Нестабільні та непередбачувані обставини можуть сприяти зміні ролі, яку ви граєте в житті колег, друзів, рідних і близьких. У цей період обставини змусять вас поглянути на те, що відбувається під іншим кутом. Отримана інформація та певні події відкладаються десь у глибинах підсвідомості та мають величезний вплив на ваше майбутнє. У цей період ваші уявлення про особисті та ділові стосунки, плани та цілі можуть радикально змінитися. Водночас, ви можете знайти справжні, правильні способи досягнення цілей.

Гороскоп для Терезів

У цей період на перший план виходить участь у діяльності груп, посилюється прагнення до незалежності самовираження. Несподівані або раптові ситуації змінюють погляди на взаємини, які вже існують. Якщо раніше у вас було багато спілкування та контактів, нині обставини змусять вас приділити увагу старим друзям і зосередитися на вже знайомих темах. Можливо, вас чекають вельми незвичайні взаємини, вони можуть носити непередбачуваний характер або бути пов’язані з людьми, яких ви не могли уявити в подібній ролі.

Гороскоп для Скорпіонів

Змінюються плани й інтереси – змінюється коло людей, які підтримують ваші починання, минуле сильно впливає на розвиток подій у сьогоденні. Обставини і ситуації розвиваються не за планом, що вносить певний хаос у життя. У цей час можуть зникнути нові друзі, їм на зміну повернуться старі. Те саме відноситься і романтичних взаємин. Хороший період для обговорення питань з партнерами, які вас хвилюють. Вдається вирішити фінансові питання, допомога приходить з несподіваного боку.

Гороскоп для Стрільців

Відновлюються та зміцнюються дружні стосунки, романтичні бажання знаходять своє втілення, в сімейних і ділових взаєминах відбуваються позитивні зміни. Правові, фінансові або управлінські справи будуть залагоджувати, якщо ви не будете поспішати. Якщо ви давно шукаєте допомоги у конкретній справі або проекті, то можете отримати несподівану підтримку. Період переоцінки цінностей, змінюються мрії, ідеали, політичні і громадські погляди. Метаморфози життєвих цілей призводять до зміни кола однодумців.

Гороскоп для Козерогів

У цей період ви більше зосереджені на своїх потребах. Однак реакція оточення на це може провокувати вас на конфлікти. Прагнення до усамітнення не кращим чином позначиться на особистих і сімейних стосунках, які можуть постраждати аж до розриву. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності та уникнути непорозумінь, найбільш важливим у цей період є вміння ясно сформулювати свої цілі, бажання і скласти план дій. Старі дружні стосунки відновлюються, відбуваються зустрічі з давніми знайомими.

Гороскоп для Водоліїв

Зростає творча активність, що дозволить правильно використовувати свій талант і знання, які були отримані раніше, у своїй професійній діяльності. Сприятливий період для ділових переговорів, переоформлення документів, угод або для з’ясування стосунків з давніми особистими та діловими партнерами. У контактах і зв’язках стаєте активні та енергійні, проте інші люди можуть не встигати за вами. Самовпевненість і наполегливість у вираженні своїх ідей та інтересів, не знаходить підтримки в оточення.

Гороскоп для Риб

Добре проявляєте себе у своїй професії, а впевненість у собі сприяє збільшенню громадських зв’язків. Водночас, намагайтеся утриматися від необдуманих висловлювань і необачних обіцянок. У цей період можна вирішити суперечки або розбіжності з партнерами, відновити романтичні взаємини. Головне, не згадуйте погане, щоб не провокувати конфлікти, інакше психічне перенапруження призведе до погіршення здоров’я, втоми і неприємних відчуттів. Обставини сприяють завершенню робочих процесів та отриманню результату, якщо ви давно цього прагнули.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

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