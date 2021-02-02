Календар свят у лютому рясніє різними датами, проте додаткових вихідних українці не отримають.
Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.
Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст.
Також з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.
Календарь свят на лютий:
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 4 лютого – День безпечного Інтернету
- 6 лютого – Міжнародний день бармена
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого – Всесвітній день хворого
- 14 лютого – День Святого Валентина
- 14 лютого – День комп’ютерника
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини
- 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 15 лютого – Стрітення Господнє
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
Календар свят на 2021 рік
В 2021 році календар свят налічує багато пам’ятних дат, а також офіційних державних свят, завдяки яким українці отримають додаткові вихідні.
Дивіться також детальний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.