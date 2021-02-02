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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Календар свят на лютий 2021

Календар свят у лютому рясніє різними датами, проте додаткових вихідних українці не отримають.

Календар свят на лютий 2021

Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.

Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст.

Також з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.

Календарь свят на лютий:

  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
  • 4 лютого – День безпечного Інтернету
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
  • 11 лютого – Всесвітній день хворого
  • 14 лютого – День Святого Валентина
  • 14 лютого – День комп’ютерника
  • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини
  • 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
  • 15 лютого – Стрітення Господнє
  • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

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Календар свят на 2021 рік

В 2021 році календар свят налічує багато пам’ятних дат, а також офіційних державних свят, завдяки яким українці отримають додаткові вихідні.

Дивіться також детальний календар неофіційних свят на 2021 рік – дивіться на Фактах ICTV.

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